Tensión en sesión de OEA: Argentina no condenó el régimen de Nicaragua y Abdala respondió

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Argentina se abstuvo otra vez de condenar las violaciones de derechos humanos del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua en una nueva votación en la Organización de Estados Americanos (OEA), y Uruguay, que apoyó esta medida, respondió.

"No termino de comprender los países que no entienden que la dictadura nicaragüense es de violencia extrema", señaló el embajador uruguayo ante la OEA, Washington Abdala. "¡¿Qué se necesita para comprender que no se les está permitiendo a los candidatos ser libremente candidatos, que hay un pueblo desesperado clamando por libertad!? ¡¿Qué pruebas hay que ofrecerles para que adhieran a un razonamiento que hacemos todos para enfrentar a este tipo de dictaduras?!", agregó.

Este miércoles, la OEA volvió a exigir a través de una resolución la “liberación inmediata” de los opositores al gobierno detenidos antes de las elecciones de noviembre. La nueva ofensiva de la OEA recibió un enérgico rechazo de Managua.

Tras su resolución sobre Nicaragua adoptada en junio -que tampoco fue apoyada por la Argentina-, la OEA resolvió “reiterar su llamado para la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos”, en un texto que contó con el apoyo de 26 de los 34 miembros activos del bloque regional y siete abstenciones, entre ellas las de las delegaciones de la Argentina y México, que volvieron a mostrar un frente unificado en el organismo, y Bolivia.

RESOLUCIÓN | "La Situación en #Nicaragua"



Aprobada por el Consejo Permanente de la #OEA en la sesión ordinaria virtual celebrada el 20 de octubre de 2021https://t.co/7DvrvbohYk pic.twitter.com/N4geXryZEA — OEA (@OEA_oficial) October 20, 2021

“Más allá de que podamos coincidir con algunos tramos del texto, no consideramos pertinente acompañar esta declaración, la consideramos improcedente y extemporánea por razones similares a las que emitimos en el comunicado con México el pasado 15 de junio. Punto”, justificó el embajador argentino ante el organismo, Carlos Raimundi.



La nueva resolución de la OEA sobre la situación en Nicaragua se aprobó con 26 votos a favor –el mismo respaldo que cosechó el documento aprobado en junio–, siete abstenciones y un ausente.

Uruguay votó en junio la resolución de la OEA que condenó al régimen de Ortega, le exigió la liberación de los detenidos y garantías para elecciones libres en noviembre próximo.

En esa instancia, el embajador de Nicaragua en la OEA, Luis Alvarado, calificó a Uruguay de "dictadura", y Abdala respondió enérgicamente: "No le permito al embajador de Nicaragua una descalificación de esa naturaleza. No se lo permito en este territorio, ni en ningún otro territorio".

La consideración de la OEA de este miércoles ocurre un mes después que el presidente Luis Lacalle Pou señalara en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada en México: "Nosotros, en esta voz, tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”.