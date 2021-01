Ministros firman decreto para habilitar compra de vacunas contra el COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por estas horas diferentes ministros del gobierno estamparon su firma en un decreto que habilite la compra de dosis de vacunas contra el COVID-19, de acuerdo a lo que dijeron a El País fuentes del Poder Ejecutivo.

Hace una semana el presidente Luis Lacalle Pou aseguró que se estaban "terminando" las negociaciones por las dosis de la vacuna contra el COVID-19, y que el país tendría un plan de vacunación "ambicioso".



En diálogo con "Hora del campo" (Radio Voz de Melo), el conductor Walter "Serrano" Abella le preguntó cuándo llegaría la vacuna contra el coronavirus a Uruguay y cuál compraría, a lo que el mandatario respondió: "He sido muy respetuoso del silencio y no he querido hablar del tema no por un tema de caprichos, ni secretismos. Estamos terminando las negociaciones, realmente estamos terminando las negociaciones".

El viernes pasado, en tanto, El País informó que el gobierno ya tenía un acuerdo sellado “de palabra” para comenzar a inmunizar contra el coronavirus en Uruguay. Se aplicarían tres vacunas: Pfizer, Sinovac y una tercera (Sputnik V o AstraZeneca).

Un día antes, el jueves, Lacalle Pou recibió en Torre Ejecutiva al expresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Marcos Carámbula, luego de que dirigentes del Frente Amplio le enviaran una carta al mandatario planteándole que Uruguay se asocie a estados de América Latina “para lograr lo antes posible acuerdos para adquirir algunas de las vacunas aprobadas internacionalmente que han demostrado en fase tres los niveles exigibles de seguridad y efectividad”.

“Nos vamos con una expectativa cierta de que lo antes posible pueden estar las vacunas, que hoy en el mundo están siendo administradas”, dijo Carámbula a la salida de ese encuentro.



“Además con la certeza de que está trabajando él mismo (por Lacalle) y su equipo en estas negociaciones, que tienen un aspecto confidencial que debemos respetar”, agregó Carámbula, quien fuera intendente de Canelones cuando Lacalle Pou era diputado por ese departamento.

A fines de diciembre el presidente ordenó el cese de Franco Alaggia, hasta entonces coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ministerio de Salud Pública (MSP), luego que expresara en noviembre a representantes de la farmacéutica estadounidense Pfizer que Uruguay no estaba interesado en adquirir su vacuna contra el coronavirus. El joven de 26 años, licenciado en Relaciones Internacionales, es amigo personal de la familia del ministro de Salud, Daniel Salinas.



Esto también suscitó que la obtención de las dosis para inmunizar a la población uruguaya pasara de la órbita del MSP a Presidencia.