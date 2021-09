Ministro de Turismo dijo que empresa estonia retiró su oferta que equivalía a US$ 280.000

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, dijo este martes que la empresa de Estonia Kirma Services, que fue contratada por el Ministerio de Turismo para el servicio de publicidad en internet, desistió de su oferta que equivalía a US$ 280.000. “Recibimos un mensaje que desisten de su oferta”, dijo el ministro en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí) sobre este mensaje que llegó “hace pocas horas”, según detalló. Además agregó que no explicaron motivos y que “simplemente retiraron su oferta”. “No quieren estar en el lío”, sostuvo.

Es que, precisamente, uno de los puntos centrales de la denuncia pública sobre la gestión del exministro Germán Cardoso, que será analizada en una comisión investigadora en el Parlamento, abarca la publicidad digital y la contratación de la empresa Kirma.

La empresa fue contratada por el Ministerio de Turismo para el servicio de publicidad en internet, pero no pudo cobrar US$ 280.000 (por la normativa de prevención del lavado de activos) y cedió sus derechos a otra compañía en Miami. Sin embargo, el documento legal presentado fue objetado por la cartera al entender que no cumplía con los requisitos mínimos.

Esta historia comenzó cuando la administración del exministro Germán Cardoso abrió un expediente para adquirir servicios de publicidad digital en Uruguay. Según informó el semanario Búsqueda se contrató directamente a tres empresas. Dos ya habían trabajado con el ministerio, Cisneros Interactive (Facebook) y Digital Media Technology. Mientras que la tercera, Kirma Services (de Estonia), nunca lo había hecho, por lo que no figuraba en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).



Digital media presupuestó US$ 280.000 por el servicio, Cisneros US$ 140.000 y Kirma US$ 280.000. El expediente de compra del Ministerio de Turismo indica que la empresa de Estonia ofrecería el servicio mediante “Google ads y red de partners” (sitios de red de búsqueda que se asocian con Google para mostrar anuncios) con el objetivo de llegar “a portales de alta relevancia”.



Las misma firma ofrecería acceso a “native ads” (utilización de portales de alta calidad que logran gran atención en navegantes) y “push ads” (formato de anuncios que se distribuyen en dispositivos móviles en forma de notificaciones).

El 29 de diciembre de 2020, el ministerio resolvió la adjudicación de la publicidad a las tres empresas. El Tribunal de Cuentas observó la compra directa, en febrero de 2021, pero Turismo insistió en el gasto.



El problema fue cuando se quiso concretar el pago con Kirma, pues esto no se pudo hacer por la normativa de prevención del lavado de activos, como informó el semanario Búsqueda.

En el expediente que entregó Cardoso a la preinvestigadora de Diputados, al que accedió El País, se indica que ante la imposibilidad de recibir el pago, Kirma informó que podría cobrar por medio de una “cuenta de un tercero”.



La empresa de Estonia comunicó que de momento solo trabajaba con el banco TransferWise Europe S.A, ubicado en Bélgica, por lo que cedería los créditos a otra compañía para poder cobrar. Sin embargo, dicha cesión de derechos fue objetada por la División Jurídica del Ministerio de Turismo el pasado 3 de agosto al entender que no cumplía con los requisitos mínimos.