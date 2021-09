Pago a una empresa de Estonia vía Miami fue objetado por Turismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una empresa de Estonia que fue contratada por el Ministerio de Turismo para el servicio de publicidad en internet, no pudo cobrar US$ 280.000 (por la normativa de prevención del lavado de activos) y cedió sus derechos a otra compañía en Miami. Sin embargo, el documento legal presentado fue objetado por la cartera al entender que no cumplía con los requisitos mínimos.

Esta historia comenzó el 28 de diciembre de 2020, cuando la administración del exministro Germán Cardoso abrió un expediente para adquirir servicios de publicidad digital en Uruguay. Según informó el semanario Búsqueda se contrató directamente a tres empresas. Dos ya habían trabajado con el ministerio, Cisneros Interactive (Facebook) y Digital Media Technology. Mientras que la tercera, Kirma Services (de Estonia), nunca lo había hecho, por lo que no figuraba en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).



Digital media presupuestó US$ 280.000 por el servicio, Cisneros US$ 140.000 y Kirma US$ 280.000. El expediente de compra del Ministerio de Turismo indica que la empresa de Estonia ofrecería el servicio mediante “Google ads y red de partners” (sitios de red de búsqueda que se asocian con Google para mostrar anuncios) con el objetivo de llegar “a portales de alta relevancia”. Las misma firma ofrecería acceso a “native ads” (utilización de portales de alta calidad que logran gran atención en navegantes) y “push ads” (formato de anuncios que se distribuyen en dispositivos móviles en forma de notificaciones).

El 29 de diciembre de 2020, el ministerio resolvió la adjudicación de la publicidad a las tres empresas ya mencionadas. El Tribunal de Cuentas observó la compra directa, en febrero de 2021, pero el exministro de Turismo insistió en el gasto por un total de US$ 700.000.



El problema fue cuando se quiso concretar el pago con Kirma, pues esto no se pudo hacer por decisión del Banco República (Unidad de Prevención de Lavado de Activos), como informó el semanario Búsqueda.

En el expediente que entregó Cardoso a la preinvestigadora de Diputados, al que accedió El País, se indica que ante la imposibilidad de recibir el pago, Kirma informó que podría cobrar por medio de una “cuenta de un tercero”.



La empresa de Estonia comunicó que de momento solo trabajaba con el banco TransferWise Europe S.A, ubicado en Bélgica, por lo que cedería los créditos a otra compañía para poder cobrar. Algo que está permitido dentro del Estado.



Desde la casilla de correo [email protected] se envió un mail en español a la tesorería del Ministerio de Turismo el pasado 14 de julio en el que se señalaba: “Adjunto encontrarán un acuerdo de cesión de créditos entre nosotros y Sarasota Global Investment INC, también los datos bancarios a los cuales transferir los fondos”. Además, se pidió confirmar la fecha de pago. “Saludos Kirma Services”, finalizaba el e-mail. Toda la comunicación con el ministerio se hizo sin identificar el nombre de la persona que escribía, según pudo comprobar El País.

El documento de dos carillas, firmado por Kirma Services Ou y Sarasota Global Investment INC (domiciliada en Boca Ratón, Miami) establece que la empresa de Estonia “cede su crédito” en favor de la segunda compañía. Más adelante se expresa: “Este acuerdo deberá ser interpretado y regido bajo las leyes de la República de Panamá”. Por lo que todo desacuerdo que se generase sería arbitrado en dicho país.



El documento fue firmado por Georgios Shipillis por parte de Kirma (el 23 de junio) y la segunda firma en nombre de Sarasota Global no está identificada, pero está fechada el 17 de julio. El nombre del principal de Kirma figura en la presentación de la empresa (en el mismo expediente) de otra forma: Georgios Sphillis.

Germán Cardoso en Comisión Preinvestigadora de Diputados por contrataciones y compras por parte del Ministerio de Turismo. Foto: Leonardo Mainé

Dicha cesión de derechos fue objetada por la División Jurídica del Ministerio de Turismo el pasado 3 de agosto.



“Por tratarse de un documento emitido en el extranjero se entiende que no cumple con los requisitos necesarios para lograr el fin perseguido”, señaló la abogada de iniciales N. F. en la comunicación a la que accedió El País.



Además, advirtió que tal documento debe presentarse “debidamente traducido”, “con firmas certificadas, legalizado y apostillado”. Y siguió la formulario: “Posteriormente se deberá notificar al cedido (Ministerio de Turismo) la oportunidad en la que se analizará si existen motivos de oposición que formular”. A esto agregó: “Lo señalado precedentemente no constituye un pronunciamiento sobre la procedencia del pago”.



El 5 de agosto, nuevamente desde la misma cuenta de correo de Kirma y sin identificar a la persona remitente se expresó: “Procederemos con lo solicitado y a la brevedad posible les estaremos enviando la documentación”. En tanto preguntaron: “¿Documento debidamente traducido significa que debe estar traducido en idioma inglés o lo necesitan en español?”. Ante la consulta, aclaró el ministerio: “que sea traducido por traductor público”.



En internet, Sarasota Global Investment Inc aparece como entidad comercial abierta el 14 de abril de 2021. Según un directorio de empresas de Florida el agente de esta compañía está vinculado a otras nueve con la misma dirección. No figura el número de teléfono o la página web de tal empresa.



Las facturas de pago a las tres compañías (Cisneros Interactive, Digital Media Technology y Kirma Services) fueron firmadas directamente por el exministro de Turismo.

“Normalmente la factura no la firma el ministro”, aseguró a El País el exsubsecretario de Turismo en el último gobierno del Frente Amplio, Benjamín Liberoff. Con respecto a Kirma señaló que la empresa había manifestado interés en brindar servicios, pero no fue aceptada en el pasado. “Se rechazó porque se entendió que los respaldos que justificaban una compra de gestión en el ámbito de la inteligencia artificial no nos daban garantías”, explicó. Liberoff dijo que durante los gobiernos del Frente Amplio se contrató directamente con Google, Facebook y no con “intermediarios locales”, en alusión a Cisneros y Kirma.

Consultado por El País acerca de por qué firmó las facturas, incluida la de Kirma, el exministro Cardoso señaló: “El primer ámbito en el que voy a hablar es en la comisión investigadora. Una vez terminada esa instancia y de existir dudas no respondidas, estaré disponible”.

Comisión investigadora.

Cardoso decidió pedir una investigadora para analizar su gestión y la del Frente Amplio. Lo hizo luego de que renunció al Ministerio de Turismo tras las denuncias de “compras millonarias” de publicidad. El hecho motivó también un pedido de investigadora por parte del diputado de la oposición Eduardo Antonini.



Las denuncias públicas fueron realizadas por el exdirector de Turismo, Martín Pérez Banchero (también del Partido Colorado), entre otras cosas por la contratación de estas tres empresas, y por otras compras objetadas por el Tribunal de Cuentas que refieren a la contratación de publicidad en vía pública por US$ 800.000.



Los expedientes fueron entregados por el propio Cardoso a la preinvestigadora. El próximo miércoles 8, la Cámara de Diputados discutirá la creación de una sola investigadora, que incluirá (a pedido del exministro) la gestión del Frente Amplio en Turismo.