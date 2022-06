Avión venezolano: ministro paraguayo dijo que alertó a Uruguay antes del 8 de junio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Inteligencia paraguayo, Esteban Aquino, fue consultado este viernes sobre si la alerta para Argentina y Uruguay en torno al avión venezolano fue emitida el miércoles 8 de junio —día en que la aeronave partió con rumbo a Montevideo— y aseguró que no quería entrar en detalles, pero que "fue antes de esa fecha". "Lo importante es que la Argentina y Uruguay reaccionaron y tomaron acciones rápidas”, sostuvo en declaraciones a ABC Cardinal.

En cambio, consultado por El País sobre este punto, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, indicó que recibió la alerta de la inteligencia paraguaya "el mismo día, horas antes de partir" el vuelo desde Ezeiza rumbo a Montevideo.



Tomando como base esa alerta, fue que el ministro Heber dio aviso a su par de Defensa, Javier García, quien a su vez alertó de que no se dejara ingresar al avión si no era por razones humanitarias, por lo que la aeronave tuvo que retornar al aeropuerto argentino.



Por este tema, ayer jueves el gobierno venezolano exigió explicaciones a las autoridades uruguayas.



Heber dio a conocer este jueves en conferencia de prensa que fue desde Paraguay que se recibió la información que llevó a rechazar el aterrizaje del avión, pero no indicó cuándo. "Recibí la información formal de la Inteligencia paraguaya y actuamos rápidamente con el ministro de Defensa y pudimos evitar de que el avión entrara al espacio aéreo uruguayo", indicó.

Ministro paraguayo asegura que tripulante se vincula con Quds

Por otro lado, en la entrevista con ABC Cardinal, el ministro guaraní aseguró que Gholamreza Ghasemi, uno de los tripulantes iraníes que llegó a Argentina a bordo del avión venezolano retenido en Ezeiza, efectivamente tiene vínculos con la Fuerza Quds. Así lo manifestó el ministro de Inteligencia del vecino país, Esteban Aquino, quien de esta manera contradijo al titular de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, según el cual dicha persona “tiene un homónimo”.

“Efectivamente es así. El capitán Gholamreza Ghasemi ha estado acá. Estuvo en nuestro territorio y eso es algo que sigue abierto y en investigación”, aseveró Aquino esta mañana y agregó: “Acá lo importante es que debemos decidir de qué lado estar. Sabemos que existen países que financian y patrocinan el terrorismo. Entonces, nosotros no podemos ser tan ingenuos, mezclar las cosas y no hacer las alertas correspondientes cuando ingresan personas que han estado directamente vinculadas a ese régimen de terror. Debemos precautelar la vida de todos los ciudadanos de toda la región”.

A continuación, indicó que la información le fue confirmada a Paraguay por agencias aliadas y afirmó que el iraní es “una persona vinculada al Quds, sin ninguna duda”. Tras ello, enfatizó: “No es parecido, homónimo ni nada. Es la persona y eso es preocupante”.



Luego de aclarar que la causa se encuentra bajo secreto de sumario, lo que le impide ofrecer mayores detalles respecto de la investigación, Aquino planteó que “la Secretaría Nacional de Inteligencia ha hecho su trabajo” y emitió las alertas correspondientes a países de la región y extrarregionales. En esa línea, destacó el “fluido intercambio” y la relación “profesional y fraterna” con los Estados uruguayo, brasileño y argentino, y llamó a “continuar la lucha contra el flagelo del terrorismo”.



“Lo más importante es decir siempre la verdad. La verdad, suelo decir yo, es a veces y casi siempre revolucionaria, como decía [Antonio] Gramsci. Debemos siempre decir la verdad, solo que nosotros ahora no podemos dar detalles”, remarcó y cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que uno o más tripulantes del avión hayan ingresado a la región con el objetivo de realizar tareas de inteligencia, contestó: “Todas las aristas están siendo estudiadas”.