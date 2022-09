Ministerio del Interior niega vigilancia a Gabriel Pereyra, tras su denuncia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Ministerio del Interior afirmó este lunes en un comunicado que no se impartió ninguna orden de vigilar o seguir al periodista Gabriel Pereyra, luego de que este alegara ser víctima de persecución por parte del organismo.

El ministerio señaló que se concluyó la investigación de urgencia que se había solicitado y que “en la mañana del pasado jueves, cinco jerarcas de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional mantuvieron su reunión habitual de novedades diarias”.



“En ningún momento de este encuentro, ni en ninguna otra oportunidad, fue tema y comentario el periodista Gabriel Pereyra y tampoco se impartió ninguna orden de vigilarlo y seguirlo a él o a cualquier profesional de los medios”, añadió.

“El Ministerio del Interior ratifica y garantiza el ejercicio pleno de todas las libertades”, concluyó la cartera.



El periodista había apuntado este lunes: "Los mandos políticos no solo son (Luis Alberto) Heber, (Guillermo) Maciel y (Nicolás) Martinelli. El número cuatro, además de mando político es un policía", en alusión al director nacional de Policía, Diego Fernández.



"Me puedo equivocar, pero no tengo ninguna duda que los mandos políticos del Ministerio del Interior no están detrás de esto", dijo esta mañana Pereyra en Informativo Sarandí (Radio Sarandí).



En su tuit de este domingo, expresaba que “el tercer jefe del Servicio de Inteligencia policial ordenó tareas de vigilancia y seguimiento” sobre su persona. Este lunes especificó que, según sus fuentes, tanto Álvaro Trinidad —jefe del Servicio de Inteligencia— como el director de Investigaciones de la Policía Nacional, Nelson Albernaz, "son oficiales estructurados que responden a órdenes".