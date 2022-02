"No mienta" y "menos los salarios crece todo": cruce por el ajuste de los combustibles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ajuste de las tarifas de la nafta super, premium, gasoil y supergás que rige a partir de este martes desató un cruce entre oficialismo y oposición.

El gobierno destacó que esta suba de los precios fue menor a lo establecido por el informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) porque se volvieron a usar ganancias de Ancap para mitigar el aumento. En tanto, la oposición apuntó contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) a menos de dos meses del referéndum que busca derogar 135 artículos del buque insignia del gobierno.

Hasta este aumento, varios dirigentes del Frente Amplio plantearon que la administración encabezada por Luis Lacalle Pou evitaría una suba de combustibles hasta la contienda electoral. El mandatario consideró el martes pasado que había "espalda" para "no tener que aumentar los combustibles".

"Punto final a otra de las falacias de quienes quieren derogar 135 artículos de la LUC. ¡Este gobierno es transparente!", escribió la senadora nacionalista Graciela Bianchi, que derivó en varias respuestas, entre ellas la del senador suplente opositor Eduardo Brenta.

Gobierno definió aumento de combustibles de $ 3 por litro a partir de este martes https://t.co/ADyKVmZdVp vía @elpaisuy. Punto final a otra de las falacias de quienes quieren derogar 135 artículos de la LUC. ¡Este gobierno es transparente! — Graciela Bianchi (@gbianchi404) January 31, 2022

"Otra escandalosa mentira, prometió Luis Lacalle Pou no aumentar las tarifas. Eso dijo y mintió. La gente no banca más aumentos, salarios en bajada y tarifas en aumento. Paren ahora están aumentando el supergás, El aumento de los combustibles nos hace mas pobres a todos", le retrucó.

Otra escandalosa mentira, prometio @LuisLacallePou no aumentar las tarifas. Eso dijo y mintiò. La gente no banca mas aumentos, salarios en bajada y tarifas en aumento.Paren ahora estàn aumentando el supergas, El aumento de los combustibles nos hace . mas pobres a todos https://t.co/YZG8hrmzIU — Eduardo Brenta (@eduardobrenta) February 1, 2022

Sin embargo, no fue el único cruce entre dirigentes. El intendente de Salto, el frenteamplista Andrés Lima, escribió en la misma red social que la suba de naftas "se pueden evitar" si se "anula" el artículo 235 de la LUC. Bianchi retrucó: "No mienta señor intendente. Con el papelón que hizo cortándole el teléfono a un periodista, yo me llamaría unos días a silencio. ¡Lo que hace la LUC en los artículos que el FA votó es dar transparencia a la formación de precios de los combustibles, no fijar aumentos!".

No mienta señor intendente. Con el papelón que hizo cortándole el teléfono a un periodista, yo me llamaría unos días a silencio. ¡Lo que hace la LUC en LOS ARTÍCULOS QUE EL FA VOTÓ es dar transparencia a la formación de precios de los combustibles, no fijar aumentos! — Graciela Bianchi (@gbianchi404) February 1, 2022

Por otro lado, el senador frenteamplista y exministro de Economía Mario Bergara apuntó: "Ni la prometida baja de los combustibles ni la aplicación del criterio que fundamentó la LUC. Los combustibles subieron alrededor de un 30% en un año (cinco veces más salarios y pasividades). Y nuevamente la especulación política desnudando el temor al Si".

Ni la prometida baja de los combustibles ni la aplicación del criterio que fundamentó la LUC. Los combustibles subieron alrededor de un 30% en un año (cinco veces más salarios y pasividades). Y nuevamente la especulación política desnudando el temor al Si. https://t.co/Ww5bxMXfiz — Mario Bergara (@Mario_Bergara) February 1, 2022

En esa línea también se expresó el senador opositor Alejandro Sánchez. "Un nuevo aumento de combustibles de $3 para la nafta, gasoil y supergás, significa un aumento de 25%, 33% y 18 % en los últimos 12 meses. Mientras tanto el de salarios y jubilaciones fue un 6%. Menos los salarios crece todo", lanzó.

Un nuevo aumento de combustibles de $3 para la nafta, gasoil y supergás, significa un aumento de 25%, 33% y 18 % en los últimos 12 meses. Mientras tanto el de salarios y jubilaciones fue un 6%.

Menos los salarios crece todo. — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) January 31, 2022

"Desde que aprobaron la LUC aumentaron 20 pesos el litro de nafta y 8 el gasoil. ¿Dónde quedó la promesa de campaña de bajar el precio de los combustibles?", expresó por su parte el diputado frenteamplista Daniel Caggiani.

Desde que aprobaron la luc aumentaron 20 pesos el litro de nafta y 8 el gasoil. ¿Dónde quedó la promesa de campaña de bajar el precio de los combustibles? pic.twitter.com/1CtTCYzMmt — Daniel Caggiani (@DCaggiani) January 31, 2022

"Dos noticias que me aparecen juntas en Twitter. Señales que estamos en un gobierno de derecha: siguen aumentando los combustibles -contrariamente a lo q prometieron- y caída del salario real. En marzo con el SI les decimos basta a esta política de ajuste", escribió por su parte el diputado frenteamplista Miguel Lorenzoni Herrera.

Dos noticias que me aparecen juntas en twitter.



Señales que estamos en un gobierno de derecha: siguen aumentando los combustibles -contrariamente a lo q prometieron- y caída del salario real.



En marzo con el SI les decimos basta a esta política de ajuste. pic.twitter.com/nXLdpxmMdQ — Miguel Lorenzoni Herrera (@Miguelorenzoni) January 31, 2022

Esteban Valenti, responsable de la comunicación de la campaña para derogar 135 artículos de la LUC, valoró en la misma red social: "Aumento de $ 3 parejo para todos los combustibles es la negación de la transparencia prometida. Aumento indiscriminado para gas oil (trabajo) y kerosenos (familia) y que siga el corso".

Aumento de 3 pesos parejo para todos los combustibles es la negación de la TRANSPARENCIA prometida. Aumento indiscriminado para gas olí (trabajo) y kerosenos (familia) y que siga el corso. — Esteban Valenti (@ValentiEsteban) February 1, 2022

"Volvimos violentamente para atrás, los salarios y las jubilaciones como variable de ajuste y los combustible con aumento indiscriminado $ 3 parejo para todos. ya no pueden utilizar la pandemia para desnudar el alma política, económica y social", agregó en esa línea.