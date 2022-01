Gobierno cree que "hay espalda todavía" para evitar ajuste de los combustibles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou señaló este martes de mañana que si bien resta contar con el informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua (Ursea) respecto al precio de los combustibles, con la información que cuenta hasta ahora entiende que "hay espalda todavía para no tener que aumentar los combustibles".

En rueda de prensa tras inaugurar la nueva planta de Conaprole en San José, Lacalle Pou fue consultado sobre las críticas que surgieron desde la oposición de que tras el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), del 27 de marzo, aumentarán sensiblemente los precios de combustibles. "Si saben tanto, que digan los números del 5 de Oro así le jugamos todos", lanzó.

Ante la repregunta de si existe un compromiso desde el Ejecutivo de no aumentar las tarifas hasta determinada fecha, Lacalle Pou sostuvo que "el gobierno tiene un compromiso de tener los combustibles lo más barato posible".

En ese sentido, sostuvo que el gobierno "no usa los combustibles para hacer caja", y añadió: "No es que se levanta un ministro de Economía y dice 'estamos gastando mal y manden más dinero de Ancap'".



El presidente insistió que de manera "transparente" a partir de la LUC se ha indicado el precio que toman del barril de petróleo y el valor que indica Ursea mensualmente. En ese sentido, dijo que si Ancap "tiene la espalda suficiente como la ha tenido por otro tipo de situaciones, no aumentamos los combustibles". La empresa energética ha vendido en los últimos meses petróleo a UTE, que lo destina en la generación de energía eléctrica que se exporta a Brasil.



"Si el día de mañana el precio de los combustibles, o el precio de referencia aumenta exageradamente y Ancap no tiene espalda, lo vamos a tener que aumentar", dijo el presidente que tiene la expectativa de que "ojalá sea a la inversa".



"Lo que pueden tener claro los ciudadanos es que acá no hay una galera que se mezcla, y como el gobierno necesita plata porque está gastando mucho y mal le vamos a meter la mano en el bolsillo a la gente", enfatizó.