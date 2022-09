Mides pidió datos a Coordinadora de ollas, que resolvió no darlos por "definición política"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No recibimos los datos solicitados, se limitaron a compartir un informe viejo que no responde las consultas", tuiteó este miércoles el ministro de Desarrollo Social (Mides), Martín Lema, tras el pedido de datos que hizo la cartera a la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), que presentó críticas al ministerio a fines de agosto. "Lamentamos los reclamos sin sustento", apuntó el secretario de Estado en la misma red social.

El 29/08 a través de la directora @CarolinaMurphy_, solicitamos información de ollas a la CPS. Ante la falta de respuesta, insistimos. No recibimos los datos solicitados, se limitaron a compartir un informe viejo que no responde las consultas. Lamentamos los reclamos sin sustento — Martin Lema (@MartinLemaUy) September 14, 2022

Pedro Rodríguez, uno de los voceros de CPS, dijo este miércoles a El País que la decisión de no brindar los datos solicitados fue "política", y apuntó que "es problema del ministerio" y no de la coordinadora. Ahora, convocarán a una reunión para definir qué pasos seguir.



El 29 de agosto, Carolina Murphy, directora territorial departamental de Montevideo del Mides, había solicitado a la CPS datos sobre la cantidad de ollas y merenderos (llamadas iniciativas) que gestionan, la ubicación de cada una, así como los días y horarios que funcionan, y la cantidad de porciones promedio que se sirven en cada una.



Fuentes del Mides informaron a El País que en la tarde de ayer hubo una comunicación entre Murphy y Rodríguez y que desde la coordinadora de ollas y merenderos quedaron en enviar la información ayer mismo.



Las autoridades del Mides recibieron la respuesta por la noche, pero lo brindado es lo mismo que ya había dado a conocer la ONG Solidaridaduy y no responde a las inquietudes del ministerio, aseguraron las fuentes.



Dicha ONG, que trabaja en conjunto con la Coordinadora Popular y Solidaria, había informado que las porciones para ollas disminuyeron un 7% mientras que las porciones para merenderos aumentaron un 1%, comparando marzo de 2021 con el mismo mes de 2022.



Según pudo saber El País, tras recibir el informe de CPS en la noche de ayer, Lema les respondió que lo enviado es lo ya presentado, que no se incluye la información solicitada, y que insiste en obtener esos datos.



Fuentes de la cartera señalaron que está previsto incrementar los controles para obtener datos más afinados de la demanda en ollas y merenderos.

La versión de CPS

Rodríguez, uno de los voceros de CPS, señaló que los datos entregados (disponibles más abajo) fueron parte del relevamiento que hizo la ONG SolidaridadUY sobre la situación del mes de marzo de 2022 frente al mismo mes de 2021. Este punto fue el que criticaron fuentes del Mides: no se aportaron datos nuevos.



"Nosotros tenemos esa información que pretende el Mides, pero es problema del ministerio, que tiene que buscar esa información", sostuvo el vocero a El País. "Nosotros no somos el Estado, somos una coordinadora popular y solidaria, que lo que hace es trabajar con la gente, y somos todos voluntarios, y toda la información que tenemos no es nuestra, es de la gente, que la utiliza para poder saber qué es lo que van a cocinar. En realidad no son cosas que nosotros podamos usar libremente como si fueran nuestras, son datos de la gente", remarcó.



Ante la consulta de si no quisieron pasar la información al Mides, en un principio, el vocero respondió: "No, no la tenemos sistematizada de esa manera que ellos quieren. Apenas la tenemos para nosotros, para el consumo interno, y para saber qué es lo que tenemos que servir y cómo tenemos que hacer las cosas, pero nada más".

Frente a la repregunta de por qué no la entregan al Mides, aseguró: "Hay una decisión interna de parte de la Coordinadora Popular y Solidaria de no dar esa información". "Es responsabilidad del Estado, no nuestra" obtener esa información, insistió.



Rodríguez agregó que desde el Mides también les pidieron "la cantidad de niños que concurrían a las ollas" y "otra cantidad de cosas", que "por lo menos en primera instancia, no la vamos a dar", subrayó.

Frente a la pregunta de si la definición de no dar la información fue política, el vocero apuntó: "Es política, sí, sí, claro". Sostuvo que es el Estado "es el que tiene que salir a buscar la información que quiere", y aseguró que la Intendencia de Montevideo no les solicita esos datos porque "tienen su propia información; recorren los barrios, saben qué es lo que tienen y cómo lo tienen".



Respecto a cuál sería el objetivo de no darle los datos al Mides, al menos por el momento, retrucó: "Nosotros no tenemos ningún objetivo. Lo único que decimos es que es responsabilidad del Estado tener esa información. (Si) el Estado no la tiene, y bueno... no sé".

Parte de los insumos que recibe la CPS son del Estado, tanto a través de la Intendencia de Montevideo como el Mides. En este último caso, es a través de la ONG Uruguay Adelante, que seguirá gestionando las ollas y merenderos hasta febrero de 2023 por la definición del Mides de inyectar $ 67,5 millones más.



"¿Recibimos del Estado? Sí, pero el Estado se lava las manos porque nos da a nosotros los insumos, nada más. Lo único que hace es ponerle una cantidad de insumos en la puerta de Uruguay Adelante, y después de allí es todo problema nuestro", criticó Rodríguez.

"Nosotros no queremos más ollas, parece una contradicción, pero no queremos que existan, sino que la gente pueda tener trabajo y llegar a su casa y comer lo que quiere en familia, como corresponde a cualquier ser humano normal que vive en un país donde el problema no es el alimento, que sobra, sino la desigualdad", planteó el vocero de CPS.



"Se necesitan políticas mucho más amplias de las que tenemos hoy, porque el Estado ha desaparecido en los barrios", opinó el vocero.



A continuación, el documento que presentó CPS al Mides en las últimas horas: