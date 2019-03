Michelini en WhatsApp: recibió 400 mensajes en un solo día

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Casi afónico estoy”, dijo el senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) para dar una idea de cuántos mensajes recibió en los últimos días por WhatsApp. El “pico” fue el viernes pasado, cuando le llegaron más de 400 y contestó algo más de la mitad el mismo día. Los días anteriores había recibido unos 40 mensajes en promedio a la línea 0910 99000, desde el 1° de marzo, fecha en que empezó una campaña #PreguntaleaMichelini, que se promocionó desde la cuenta de Twitter del Nuevo Espacio. Su voz ya está gastada de contestar tantos audios donde trata de responder sobre diversos temas, mientras prosigue con una recorrida que realiza por varios departamentos del interior del país en el marco de la campaña para las internas de junio.

Le preguntan por qué apoya como precandidato a Daniel Martínez en las internas de junio, hasta por la falta de empleo y la inseguridad que se vive a diario. Se reciben audios y mensajes escritos. Pero algunos son solo comentarios y no preguntas. Por ejemplo el que se limitaba a decir: “A usted no le preocupa la seguridad senador”. El comentario no fue ignorado y Michelini dio su visión sobre el fenómeno que es hoy la principal preocupación de los uruguayos, de acuerdo a lo que marcan las encuestas de opinión.

“El tema de la delincuencia es mundial y acá la estamos atacando. Veníamos en el 2017 bajando las rapiñas un 17% y desde que se aplicó el Código del Proceso Penal, que fue votado por todos los partidos, hubo una confusión de roles y en esa confusión, el delito en Montevideo y Canelones se descontroló. Somos conscientes de ello e hicimos algunos ajustes y en los últimos 20 días se ha visto que la Policía ha actuado con mucho más rigor”, opinó. El senador se mostró esperanzado en que en los meses de julio, agosto o setiembre se empiecen a ver “las bondades del nuevo sistema”.

“Tengo confianza que las cosas van a volver a su cauce natural”, concluyó. Así finalizó un audio de un minuto en el que dio su visión sobre la inseguridad. Luego se despidió con un emoticón personalizado: la clásica rosa roja del Nuevo Espacio. Tiene varios stickers de este tipo disponibles para enviar a los que le envían mensajes de WhatsApp. La misma flor aparece saludando, riendo y con los cuatro dedos levantados indicando el posible cuarto gobierno del Frente Amplio.

“La forma de contestar personalizada llama mucho la atención y la gente dice que es un gusto que conteste directamente”, dijo Michelini a El País. Prefiere contestar directamente y no delegar la tarea en algunos de los integrantes de su equipo. Hasta ahora “no hubo falta de respeto”, comentó el senador, quien aseguró que no ha recibido mensajes ofensivos.

Michelini aclaró que WhatsApp “es una parte de la campaña” junto con las otras redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. En paralelo se están pintando muros y recorriendo ferias de cara a las internas para apoyar la precandidatura de Daniel Martínez. “Si el pueblo frenteamplista elige a Carolina Cosse ella será la candidata, esas son las reglas de juego y veremos después qué dice el pueblo uruguayo a ver si ella es la primera presidenta del país. Nosotros estamos por Daniel y vamos a jugarnos la ropa por él”, respondió en un audio de 30 segundos a una de las personas que le preguntó por qué apoyaba al intendente.

Las razones que brindó Michelini para apoyar a Martínez fueron “la buena gestión a nivel del Ministerio de Industria y de la Intendencia de Montevideo”. “Equilibró las cuentas de la Intendencia que hacía 25 años que incluso gobernado por la izquierda, por el Frente Amplio, no estaban arregladas. Ahora agregó un elemento más en el tema de la basura, porque cuando exista una situación de emergencia va a haber empresas privadas que van a trabajar para evitar esos picos de acumulación”, explicó. De todos modos, aprovechó para declarar que “no es una lucha de la Intendencia contra Adeom”.