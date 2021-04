Javier Miranda: Michelini no continuará como secretario político del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, informó este viernes en rueda de prensa que Rafael Michelini no continuará en la secretaría política de la coalición de izquierda.

La decisión fue después de que el secretario político del Frente Amplio, integrante de la Comisión Pro Referéndum que busca derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), Rafael Michelini, dijo: "Si no hay ampliación del plazo, nosotros vamos a ir a juntar las firmas a los barrios y nos aglomeraremos". Las declaraciones fueron a "Caras y Caretas".

"Quiero anunciar que el compañero Rafael Michelini no va a continuar en la secretaría política del Frente Amplio", dijo Miranda. "Esto no significa en absoluto un cuestionamiento a la trayectoria, al valor político de Michelini, sino que entendemos que las declaraciones fueron infelices, no representan efectivamente el pensamiento y la acción del Frente Amplio, y queremos centrar la discusión donde debe estar centrada".



"El Frente Amplio va a defender permanentemente en lugar la vida, y así lo viene haciendo en todo este proceso de hace más de un año con la situación de pandemia. Hemos mantenido una actitud absolutamente responsable para el cuidado de la gente: es más, seguimos exigiendo la opción de medidas que permitan bajar el nivel de movilidad", agregó.



Miranda sostuvo que en esta coyuntura, Uruguay está en una "situación crítica desde el punto de la salud, de la atención de la salud también", y recordó que "siguen reclamando que se tomen medidas efectivas para bajar el nivel de contagios", reiterando el pedido de diálogo nacional al gobierno.

Durante este viernes varios dirigentes del Frente Amplio se habían desmarcado de los dichos de Michelini. Además, políticos de la coalición multicolor habían rechazado sus declaraciones.

Después de las declaraciones a la revista Caras y Caretas, Michelini explicó sus palabras en una rueda de prensa: "No queremos problemas y la forma es advertir que nos vamos a estar aglomerando". No obstante, aclaró que el objetivo es "juntar firmas", pero que al hacerlo "otros pueden entender que son aglomeraciones".

La Mesa Política del Frente Amplio había resuelto el 19 de junio pasado que Michelini sea el secretario político de la oposición. Su nombre había sido propuesto por Miranda.