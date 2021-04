Michelini: si no amplían plazo para juntar firmas contra la LUC "nos aglomeraremos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rafael Michelini, secretario político del Frente Amplio e integrante de la Comisión Pro Referéndum que quiere derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), alertó: "Si no hay ampliación del plazo, nosotros vamos a ir a juntar las firmas a los barrios y nos aglomeraremos".

Actualmente esta comisión busca extender el plazo de recolección de firmas debido al llamado de las autoridades de reducir la movilidad para frenar los contagios de COVID-19.

Los plazos previstos en el artículo 79 de la Constitución de la República, que regula el referéndum, establece que el tiempo para hacerlo es de un año desde que se promulga la norma, es decir hasta julio de este año.

"Actuará la Policía, nos pondrán presos (...) Si no nos apoyan, vamos a salir a los barrios. Tenemos que ir a los barrios y aglomerarnos. Estamos en una situación delicada en materia sanitaria. Lo más inteligente es que haya una suspensión de tal manera de que los que están ejerciendo el derecho constitucional de juntar las firmas tengamos un año, no uno de ficción", dijo Michelini en declaraciones a "Caras y Caretas" recogidas por Telemundo.



"Nosotros queremos el año completo, notoriamente se necesita, en estos meses que se aplica el artículo 38 y evita las aglomeraciones, que se nos ampare nuestro derecho constitucional en el inciso segundo del artículo 79 para juntar firmas (...) Nosotros decimos que tiene que haber una suspensión del plazo, no para tener más tiempo, sino para tener el año que dice la Constitución", añadió Michelini.

Este lunes la comisión se reunió con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, para que le trasladara a la Cámara de Senadores el pedido de extender el plazo para la recolección de firmas.

Tras el encuentro se realizó una conferencia de prensa para explicar los motivos para pedir la ampliación del plazo. "Somos consientes de que la Constitución marca un año, pero también somos consientes que al impedido por justa causa no le corren plazos", dijo en ese momento Michelini y agregó que hay determinadas situaciones vinculadas a la pandemia que "hacen que la recolección de firmas tenga inconvenientes notorios".

Por su parte, los dirigentes del Partido Colorado ratificaron su postura de rechazar el pedido, ya que entienden que se debe cumplir con los tiempos constitucionales.