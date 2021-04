Dirigentes del Frente Amplio se desmarcaron de los dichos de Rafael Michelini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Distintos dirigentes del Frente Amplio se expresaron públicamente este viernes para desmarcarse de las declaraciones que realizó Rafael Michelini al semanario "Caras y Caretas".

"Si no hay ampliación del plazo, nosotros vamos a ir a juntar las firmas a los barrios y nos aglomeraremos", dijo el secretario político del Frente Amplio e integrante de la Comisión Pro Referéndum que busca extender el plazo para la recolección de firmas para derogar 135 artículos contra la Ley de Urgente Consideración (LUC).

La comisión quiere extender el plazo de recolección de firmas debido al llamado de las autoridades de reducir la movilidad para frenar los contagios de COVID-19. Los plazos previstos en la Constitución de la República, que regula el referéndum, señalan que el tiempo para hacerlo es de un año desde que se promulga la norma, es decir hasta julio de este año.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, opinó: "No tengo dudas; lo primero es la salud de la gente. No vale todo. Me consta que los frenteamplistas queremos reducir la movilidad y que no avalamos la idea de aglomerarnos. No creo que cuanto peor mejor. Cuanto peor siempre es peor".

El senador Enrique Rubio afirmó que no avala "el planteo que a título personal parece que hizo" Michelini. "Seguramente se expresó mal. Pero ningún organismo del Frente Amplio decidió tal cosa. Tendrá que aclarar", expresó.

No avalo el planteo q a título personal parece q hizo Rafael Michelini. Seguramente se expresó mal. Pero ningún organismo del FA decidió tal cosa. Tendrá q aclarar @portalmvd — Enrique Rubio (@EnriqueRubio_FA) April 9, 2021

El diputado Gustavo "Tato" Olmos remarcó que "ni el Frente Amplio

ni las organizaciones sociales que promueven el referéndum contra la LUC tomarán medidas que pongan en riesgo la salud de la población".



"Se equivocó feo el compañero Rafael Michelini", acotó en su declaración que fue compartida por el senador Mario Bergara.

El diputado Luis Enrique Gallo calificó como "infelices" las declaraciones de Michelini. "Corren por su cuenta, no representan el sentir del Frente Amplio", indicó.

Infelices declaraciones de Michellini corren por su cuenta no representan el sentir del Frente Amplio @Frente_Amplio @lolilalesca @AsambleaUruguay @mafgaleano @lgilvale — Luis Enrique Gallo (@GalloCantera) April 9, 2021

Por su parte, el dirigente de Vertiente Artiguista Eduardo Brenta comentó: "En el día de ayer junto al equipo de acompañamiento a la presidencia se analizó la situación de la recolección de firmas y se decidió haciendo el mayor esfuerzo sin poner en riesgo la salud de los uruguayos. Esa es la posición del Frente Amplio".



"Por tanto no respaldamos ninguna clase de aglomeración, ni acción que ponga en riesgo, la salud de los uruguayos", agregó.

El diputado Carlos Varela también fue en la misma línea: "No comparto las declaraciones del compañero Rafael. Seguiremos yendo a buscar las firmas barrio por barrio pero cuidaremos las formas porque por sobre todo privilegiamos la salud".

No comparto las declaraciones del compañero Rafael. Seguiremos yendo a buscar las firmas barrio por barrio pero cuidaremos las formas porque por sobre todo privilegiamos la salud. — Carlos Varela (@varela2121) April 9, 2021

El senador Alejandro Sánchez también dijo: "Infeliz declaración!! No es nuestra posición. Se equivocó Rafael".