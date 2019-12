¿Qué es el Mecanismo de Montevideo del que Lacalle Pou anticipó que Uruguay se saldría?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente electo Luis Lacalle Pou planteó en entrevista con El País que "seguramente no" se va a continuar dentro del Mecanismo de Montevideo que pretende dar una solución a los problemas existentes en Venezuela.

"Seguramente no. Uruguay integra estrados internacionales, para mí, suficientes: Naciones Unidas, OEA, etc. La superpoblación de estrados internacionales les saca eficiencia. Sustituir un grupo por otro no sé si valida una acción efectiva. Entonces, me parece que no hay que apresurarse a formar grupos de mayor o menor cercanía. El derecho internacional es un derecho muy complicado porque muchas veces carece de poder coercitivo. Y sobre todo con los más grandes. Entonces, cuando no hay un poder sancionatorio con respecto a determinadas actitudes, es el derecho al diálogo, el consenso… hay que tener mucha paciencia. La estridencia en las relaciones exteriores es muy nociva", dijo en entrevista.

¿Qué es el Mecanismo de Montevideo y qué implicancia tendría?

“Mecanismo de Montevideo”, es la herramienta que se creó el 6 de febrero de este año para brindar una solución al conflicto político en Venezuela. “Proponemos el ‘Mecanismo de Montevideo’ a partir de nuestro legítimo interés y disposición de coadyuvar a que el pueblo venezolano y los actores involucrados puedan encontrar una solución a sus diferencias", dijo en ese momento el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, en una conferencia de prensa junto a su par mexicano, Marcelo Ebrard, de visita en Montevideo. El Mecanismo de Montevideo fue activado por Uruguay, México y el Caricom y posteriormente se unió Bolivia

"La única vía para abordar la situación que prevalece en Venezuela es el diálogo (...) la posición histórica de nuestros países ha sido y siempre será la de privilegiar la diplomacia sobre las demás alternativas ya que solo así se podrá alcanzar la paz y estabilidad de manera sostenible, legítima y efectiva", expresó en ese entonces Nin Novoa.

Salirse del Mecanismo de Montevideo implicaría cambiar la postura que ha tenido hasta el momento Uruguay sobre el conflicto con respecto a Venezuela. Hoy el ministro de Relaciones Exteriores planteó, de hecho, que sería ir a una postura más "confrontativa".

En abril el propio Nicolás Maduro pidió retomar el Mecanismo de Montevideo y fue el subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino quien expresó que el mismo estaba "disponible y operativo, pero para ello se requiere del acuerdo entre el gobierno venezolano y el arco de la oposición", algo que no estaba dado.

Pido a los Jefes de Estado y Primeros Ministros de México, Uruguay, Bolivia y el CARICOM, retomar la iniciativa de diálogo propuesto en el Acuerdo de Montevideo. Ratifico mi plena disposición para un Gran Diálogo Nacional con todos los sectores por el bienestar de la Patria. pic.twitter.com/B5c0mBtCD3 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 7, 2019

La oposición de Venezuela, liderada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, ha dicho en reiteradas oportunidades que solo dialogaría si se concreta la salida de Maduro del poder.

El Mecanismo de Montevideo fue constituido para cumplir con cuatro fases: diálogo inmediato -generación de condiciones para el contacto directo entre los actores involucrados-, negociación -buscar puntos en común, aéreas de oportunidad para la flexibilización de las posiciones y la identificación de acuerdos potenciales-, compromiso -construcción y suscripción de acuerdos-, implementación -materialización de los compromisos asumidos en la fase previa, con el acompañamiento internacional-. Pero no se ha llegado ni a la primera fase.

En setiembre, los miembros del mecanismo instaron a que se utilice el mismo para frenar la escalada de violencia en un nuevo llamado.



En noviembre pasado los integrantes del Mecanismo de Montevideo se reunieron en México para tratar la situación de Venezuela. Allí participó Nin Novoa. En la declaración final hicieron un llamado a "todos los actores para que retomen la vía de un diálogo amplio, creíble e incluyente".