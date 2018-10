En materia comercial, Bolsonaro desconcierta

Paulo Guedes, futuro ministro de Hacienda del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo nuevos comentarios ambiguos sobre lo que será la actitud del nuevo gobierno ante el Mercosur y para los analistas uruguayos la situación evidencia divergencias en la administración entrante y obliga a redoblar esfuerzos para tratar de diseñar una política comercial más independiente que amplíe las posibilidades de inserción del país.

Primero el ultraliberal Guedes dijo que "el Mercosur es demasiado restrictivo para lo que estamos pensando, Brasil quedó prisionero de alianzas ideológicas y eso es malo para la economía". Al día siguiente (ayer) y ante el impacto de sus comentarios dijo al diario argentino La Nación que "pido disculpas, fueron palabras en la noche de la elección y uno no sabe qué responder, yo no quise en ningún momento desmerecer a Argentina o al Mercosur, pero la verdad es que no es el foco en este momento porque lo son nuestros problemas internos".

La política hacia el Mercosur que tendrá Brasil, entonces, no parece definida y hay quienes creen que podría terminar siendo proteccionista. Nicolás Albertoni, investigador principal del área de Política Comercial del Centro de Seguridad y Política de la Universidad del Sur de California dijo a El País que "el tipo de gobierno al que parece dirigirse Bolsonaro lejos parece de ser aperturista".

"Si sigue el camino de los gobiernos con una retórica similar a la que él promovió en campaña, es de esperar justamente un nacionalismo económico. Es decir, un Brasil más proteccionista aún que el que ya conocemos. Eso es lo que a mí me preocupa hoy en día. Me sorprende que algunos hablen de este nuevo gobierno en Brasil solo como una tema de oportunidad para el Uruguay", señaló Albertoni.

"En el corto plazo puede ser justamente lo contrario para un mercado de alta dependencia en Brasil como es el Uruguay. Si algo hacen estos gobiernos es empezar a proteger sus mercados. Es la base de la teoría y práctica que los sustenta y los hace sobrevivir en el tiempo. Que diga que el Mercosur no está en agenda, no significa que será más aperturista", agregó en relación a los dichos de Guedes.

"Por todas estas razones es que Uruguay debe tener una estrategia clara de inserción basada en diferentes escenarios y niveles (bilateral y plurilateral). Cosa que dudo seriamente que exista hoy en día. Temo que con este nuevo contexto que se da ante lo de Brasil, el actual gobierno no dará pasos importantes. Si no se han dado pasos importantes hasta ahora, menos lo harán ante un calendario de elecciones que empieza en escasos meses", reflexionó.

En una línea similar Marcel Vaillant, profesor de Comercio Internacional en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, comentó que hasta ahora los mensajes del equipo de Bolsonaro respecto a política comercial "no son claros" como sí lo han sido los vinculados a la política fiscal, a la seguridad social, a la reforma del Estado o a la laboral.

"En este momento hay que mirar hacia Argentina para ver cómo van a gestionar la relación. El Mercosur ya estaba trancado y no va a hacer mucho más. Y esto no lo acelera", comentó. Para Vaillant, posiblemente el equipo de Bolsonaro esté enviando mensajes de cara a la próxima cumbre presidencial del Mercosur en la que buscará un alineamiento con sus posturas por parte de sus socios. En este contexto lo que Uruguay debe procurar hacer es, en la medida que pueda, tratar de obtener "márgenes de flexibilidad", mantener el acceso a los mercados y buscar acuerdos que lleven a enfrentar mejor el desafío de competidores directos como Australia y Nueva Zelanda.

Ignacio Bartesaghi, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, dijo por su parte que la zona de libre comercio del Mercosur es precaria y que an-te el nuevo gobierno brasileño Uruguay debe ser prudente, por lo que consideró muy negativo que el canciller Rodolfo Nin Novoa comentase que prefería que Bolsonaro no ganara. "Fue muy poco inteligente. Si no estás en la escena, no entres en la escena y mostrate dispuesto a negociar un Merco- sur más flexible, más moderno", señaló.