Ministro de Economía de Bolsonaro: "No quise desmerecer al Mercosur"

En medio de la incertidumbre y preocupación que se generó luego de las declaraciones del futuro ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, que dijo horas después del triunfo de Jair Bolsonaro que las relaciones bilaterales con el Mercosur "no serán la prioridad", el funcionario pidió hoy disculpas y suavizó sus dichos al aclarar que los principales problemas de Brasil en estos momentos "son internos".

"Pido disculpas, fueron palabras en la noche de la elección y uno no sabe qué responder. Yo no quise en ningún momento desmerecer a Argentina o al Mercosur, pero la verdad es que no es el foco en este momento porque lo son nuestros problemas internos", aclaró a La Nación Guedes, en la entrada de la casa del empresario Paulo Marinho, ubicada en el barrio carioca de Jardim Botânico, donde Bolsonaro se reunió con sus asesores.



Ayer tras escuchar las declaraciones de Guedes expertos uruguayos consultados por El País desdramatizaron la situación y consideraron que se está ante una oportunidad que hay que aprovechar para que el Mercosur busque flexibilizarse. Así se preservarían las condiciones de acceso preferencial a Brasil que tienen los países del bloque. Y entienden que, en realidad, los comentarios de Guedes no hacen más que reconocer lo ya evidente: el Mercosur nunca fue prioridad para Brasil.



Expertos ven una oportunidad para flexibilizar el Mercosur By EL PAIS Expertos ven una oportunidad para flexibilizar el Mercosur MIRA TAMBIÉN Expertos ven una oportunidad para flexibilizar el Mercosur

Por otra parte, el presidente del Partido Social Liberal (PSL), Gustavo Bebianno, dijo a La Nación que por ahora no hay ninguna agenda de viajes internacionales definida, pese a las afirmaciones que había hecho ayer el diputado Onyx Lorenzoni, apuntado como futuro jefe de Gabinete de Bolsonaro, quien dijo que el presidente electo viajaría primero a Chile, luego a Estados Unidos y finalmente a Israel , dejando de lado la tradición de los últimos mandatarios brasileños de tener a Argentina como primer destino.



"Aún no hay nada confirmado, ni lo de Chile ni ningún otro viaje. Primero vamos a terminar de montar el equipo de transición, luego se definirán los nombres de los ministros y después el presidente verá para dónde y cuando va", resaltó Bebianno.