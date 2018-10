Astronauta en el gobierno, menos ministerios y Mercosur: las ideas que propuso Bolsonaro

A dos días de ser elegido para ocupar el cargo de la presidencia en Brasil, Jair Bolsonaro ya anunció una serie de medidas en línea con lo propuesto durante su campaña.

Menos ministerios.

El futuro responsable del área económica de Brasil, Paulo Guedes, anunció este martes que el gobierno del presidente electo, Jair Bolsonaro, unificará los ministerios de Hacienda, Planificación e Industria y Comercio Exterior.



"El ministerio de Industria y Comercio ya está con Economía. El ministro de Economía va a tener Hacienda, Planificación e Industria y Comercio", informó a la salida de una reunión con Bolsonaro en Rio de Janeiro.



La medida formaba parte del programa de gobierno del ultraderechista Bolsonaro que, aconsejado por Guedes, un economista neoliberal formado en la Escuela de Chicago, prevé reducir el número de ministerios de 29 a 15 en el marco de recorte de gastos del Estado.

Sin embargo, la semana pasada Bolsonaro había dicho que, tras oír las opiniones de varios empresarios, no uniría las carteras de Hacienda con la Industria y Comercio Exterior.



Dos días después de su victoria, el excapitán del Ejército, de 63 años, se reunió con sus principales asesores para delinear el futuro gobierno.



El juez del "Lava Jato" en el gobierno.

El juez brasileño Sergio Moro, responsable de la operación anticorrupción Lava Jato y de la condena al expresidente Lula, dijo sentirse "honrado" por el interés del mandatario electo, Jair Bolsonaro, en sumarlo a su gobierno, y dijo que valorará la propuesta cuando sea formalizada.



"Sobre la mención pública por el Sr. Presidente electo a mi nombre para integrar el Supremo Tribunal Federal cuando haya una plaza, o para ser designado ministro de la Justicia en su gestión, solo tengo que decir públicamente que me siento honrado", afirmó el popular magistrado de Curitiba (sur) en una breve nota.



"En caso de que sea efectuada oportunamente la invitación, será objeto de ponderada discusión y reflexión", añadió.

El día siguiente a su victoria en la segunda vuelta de las elecciones brasileñas, Bolsonaro afirmó que le gustaría contar con Moro en su gestión.



Admirado por muchos brasileños que ven en él a un férreo luchador contra la corrupción, Moro se convirtió en una celebridad al conducir la vasta Operación Lava Jato, que reveló un enorme esquema de sobornos a políticos para obtener contratos en Petrobras.



En abril, el magistrado ordenó la prisión del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) tras haberle condenado a 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.



Un astronauta ministro.

El astronauta Marcos Pontes, el único brasileño que ha viajado al espacio, afirmó que recibió la invitación del presidente electo para asumir como ministro de Ciencia y Tecnología del futuro gobierno y que sólo falta el anuncio oficial para confirmar el nombramiento.



"Estoy muy feliz de poder contribuir con el nuevo gobierno en un área como ciencia y tecnología a la que he dedicado 41 años de mi vida. Sólo falta el anuncio oficial para que el nombramiento sea confirmado", aseguró el astronauta en un video que publicó en su cuenta en Facebook.

Pontes, que participó en la campaña que llevó a Bolsonaro a ser elegido el domingo jefe de Estado con el 55 % de los votos válidos, afirmó que tiene mucho por hacer como ministro en un área considerada estratégica para Brasil.



"Vamos a promover educación para formar ciudadanos calificados; ciencia para desarrollar ideas y soluciones específicas para Brasil; y tecnología para transformar esas ideas en innovaciones y nuevos productos, que van a generar nuevos empresas y empleos", aseguró.



Pontes, un teniente coronel de la Fuerza Aérea Brasileña y funcionario de la Agencia Espacial Brasileña de 55 años, se convirtió en 2006 en el primer y único brasileño en viajar al espacio.

Ataque a "prensa mentirosa".

Bolsonaro retomó algunas de sus promesas de campaña más polémicas al solicitar leyes más flexibles para el control de armas y prometer reducir la publicidad que paga el Ejecutivo a los medios "mentirosos".



En entrevistas con canales de televisión y a través de redes sociales, Bolsonaro dejó en claro que no perderá tiempo para sacar adelante su agenda conservadora.



A última hora del lunes, el presidente electo dijo en una entrevista con Globo TV que recortará los fondos en publicidad del gobierno que vayan a cualquier medio de comunicación "mentiroso".



Durante su campaña, el político de extrema derecha imitó la estrategia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de confrontar agresivamente a los medios de comunicación. En particular, apuntó a Globo TV y especialmente al diario más grande de Brasil, el Folha de S.Paulo.



"Estoy totalmente a favor de la libertad de prensa", dijo Bolsonaro a Globo TV. "Pero si depende de mí, la prensa que mienta descaradamente no tendrá ningún apoyo gubernamental".



Bolsonaro hizo referencia a los cientos de millones de reales que el gobierno brasileño gasta en publicidad cada año en los medios de comunicación locales, principalmente para promover empresas estatales.

Intervención en Venezuela y Mercosur "sobrevalorado".

Bolsonaro descartó que pueda apoyar una intervención militar en Venezuela y afirmó que pretende darle una nueva dimensión al Mercosur, por considerar que el bloque está "sobrevalorado".



"De nuestra parte no existe eso (una intervención en Venezuela). Brasil siempre va a buscar la vía pacífica para resolver los problemas", aseguró el diputado ultraderechista en una entrevista que concedió a la red de televisión Record un día después de su victoria en las urnas.

Bolsonaro admitió que algunas autoridades de otros países con las que conversó tras su victoria electoral abordaron la crisis de Venezuela y pidieron que Brasil "participe de alguna u otra forma para solucionar ese problema".



Tras asegurar que Brasil defiende una solución negociada, afirmó que el país sí está interesado en colaborar porque, al final de cuentas, "son nuestros hermanos que están pasando dificultades muy serias por la dictadura de (el presidente Nicolás) Maduro".



Según el ultraderechista, si Brasil hubiese hecho su "tarea" cuando era gobernado por el Partido de los Trabajadores (PT), la formación liderada por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, la situación de Venezuela tal vez ya habría sido resuelta.

"Pero el PT siempre admiró el Gobierno (de Hugo) Chavez y después el de Maduro. Por eso llegamos a esa situación en la que los más pobres están sufriendo y huyendo incluso hacia Brasil porque ya no tienen qué comer en su país", afirmó.



Sobre el Mercosur, Bolsonaro dijo coincidir con las declaraciones dadas por su futuro ministro de Hacienda, el economista Paulo Guedes, y para quien el bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y del que Venezuela está suspendida "no es una prioridad".

"Mercosur tiene su importancia sí pero, en mi opinión, está sobrevalorado. Fue bien gestado en su inicio pero en el Gobierno del PT el asunto ideológico pasó a hablar más alto. Nadie quiere detonar el Mercosur pero queremos darle su debida estatura", afirmó.



Agregó que no quiere citar a ningún país pero había miembros del Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay -con Venezuela suspendida-) que burlaban las reglas del libre comercio y recibían total libertad por parte del Gobierno del PT en Brasil.



"Lo que queremos es librarnos de algunas amarras del Mercosur. Venezuela nunca debió haber sido aceptada como miembro del Mercosur debido a la cláusula democrática", aseguró.