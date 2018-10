Martínez gana apoyos y MPP pide tiempo hasta noviembre

Asamblea Uruguay formalizó ayer su respaldo a la candidatura del intendente Daniel Martínez, que va ganando cada vez más fuerza en la interna del Frente Amplio. En paralelo, el Movimiento de Participación Popular (MPP) pedirá que la discusión por las candidaturas se termine de laudar a mediados del mes de noviembre.

El panorama de las candidaturas todavía no aparece demasiado claro para el oficialismo. Hasta ahora la candidatura más fuerte es la del intendente de Montevideo Daniel Martínez, quien cuenta con el respaldo de su sector —el Partido Socialista— de todo el Frente Líber Seregni (Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio y Alianza Progresista), la Vertiente Artiguista y el Partido Obrero Revolucionario (POR), entre otros.

En tanto, el ministro de Trabajo Ernesto Murro quedó fuera de carrera por falta de apoyos. Por lo que además de Martínez son precandidatos: la ministra de Industria Carolina Cosse y el secretario general del Sunca Óscar Andrade (Partido Comunista. A estos nombres se sumaría el del presidente del Banco Central, Mario Bergara, quien renunciará en estos días al cargo para presentarse.

Tras la decisión del ministro de Economía Danilo Astori de mantenerse al margen de la contienda electoral, la Mesa Nacional de Asamblea Uruguay aprobó ayer el respaldo a Martínez por su experiencia en diferentes cargos a nivel del Estado. Como ejemplo, Astori mencionó Ancap, el Ministerio de Industria, su paso por el Senado y la Intendencia de Montevideo. También destacó "la cercanía con la gente que ha demostrado tener".

Astori valoró el acercamiento con el Partido Socialista y recordó que en el 2009, el sector apoyó su precandidatura presidencial. De todos modos, descartó que se esté negociando un acuerdo más amplio que incluya un candidato a intendente del Frente Líber Seregni para las elecciones departamentales del 2020. En tanto, ayer llamó la atención la ausencia del senador Enrique Pintado y los dirigentes más cercanos a él en la reunión de la Mesa Nacional. El exministro de Transporte es uno de los principales impulsores de la candidatura presidencial de Bergara.

En concordancia con Asamblea Uruguay, el Plenario Nacional de la Alianza Progresista resolvió respaldar a Martínez y habilitar en el Plenario a todas las precandidaturas que se presenten el domingo 14. "Valorando su larga trayectoria y compromiso en la izquierda desde el movimiento sindical, en su ejercicio profesional y sus exitosas gestiones en sus responsabilidades de gobierno", señala la resolución. En tanto, el próximo lunes le tocará al Nuevo Espacio anunciar el apoyo al intendente.

Alejado de sus exaliados, Banderas de Líber promoverá a Bergara para el 2019. El sector tiene un delegado dentro del Plenario Nacional por un acuerdo electoral con el Nuevo Espacio.

Más tiempo.

El gran signo de interrogación dentro de la izquierda está puesto ahora sobre el MPP, que sigue sin definir candidato. Es más, en el marco del Secretariado del Frente Amplio, el sector planteó aplazar la definición de nombres, informó el semanario Búsqueda.

Pero lejos de conformarse ante la negativa de otros sectores y del presidente del Frente Amplio Javier Miranda, el MPP insistirá con su planteo para que se puedan definir candidatos hasta mediados de noviembre, confirmaron a El País fuentes del grupo.

El pedido no implica necesariamente que no se habiliten las candidaturas el próximo fin de semana, sino que se permita aprobar un cuarto intermedio para citar a otro Plenario que pueda dar el aval a otro candidato que sea apoyado por el sector.

Es que dentro del MPP no se dan por vencidos. Una buena parte del sector no se resigna a que el expresidente José Mujica no se presente a la competencia, a pesar de que él ha dicho que no le interesa volver a ser candidato. En tanto, otra parte es partidaria de buscar una nueva figura y un conjunto de dirigentes se inclina por respaldar a la ministra de Industria, quien estuvo vinculada al Espacio 609 y a la Casa Artiguista por los Derechos Económicos Sociales y Culturales.

Como no tiene una definición, el MPP resolvió habilitar todas las precandidaturas en el próximo Plenario y además evalúa ir con varias listas a las internas en respaldo de todos los que se presenten.

El ministro del Interior Eduardo Bonomi dijo en una entrevista con el semanario Crónicas que no ve "proyectos de país" en los candidatos del Frente. Fuentes del MPP indicaron que ese es el sentir de la mayoría del grupo, por lo que entienden que ahora los énfasis deben estar concentrados en el programa y no en candidatos.