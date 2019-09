Martínez descartó suba de la carga impositiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se apagó la luz y se cortó el micrófono cuando hablaba el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Santiago Soto, ayer en el hotel Cervantes durante la presentación de los lineamientos económicos de Daniel Martínez. El candidato aprovechó el accidente para cuestionar a la oposición “por el apagón del 2002”.

Junto a Martínez estaba todo su equipo económico conformado por Pablo Ferreri (subsecretario de Economía), Christian Daude (director de Macroeconomía), Juan Voelker (director de Recursos Financieros de la IMM), Soto, Virginia Robano y Verónica Piñeiro. Los nombres de Ferreri, Daude y Voelker suenan para ministros de Economía, pero Martínez dijo a El País que no anunciará antes de la elección de octubre quién podría ser el elegido si es presidente. Por su parte, Luis Lacalle Pou ya adelantó que su ministra sería Azucena Arbeleche.



Ayer, Martínez aseguró que si es electo asegurará la estabilidad económica y destacó que “no hay nadie en el exterior que diga que Uruguay está mal”. Sostuvo que hay “un desacople increíble de los países de la región” y bajo riesgo país. “Hoy estamos en una situación totalmente diferente a aquel apagón de la llave de luz que nos hicieron en el 2002, y como Santiago pudo seguir hablando cuando se apagó la luz, el Frente pudo levantar la llave para demostrar que había un proyecto país y no solo la improvisación de medidas respondiendo a situaciones externas sin saber para dónde se iba”, afirmó el candidato.



El primero en hablar ayer en el hotel Cervantes fue el subsecretario Pablo Ferreri, quien tiró varios dardos contra las propuestas económicas de la oposición y aseguró que no se prepara un ajuste o aumento de impuestos en un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio. “A varios los escuchamos hablar de shock, de ajuste, pero nunca de rumbo estratégico”, subrayó.



Concretamente se refirió a los candidatos Lacalle Pou (Partido Nacional) y Ernesto Talvi (Partido Colorado) al señalar que “o hicieron mal las cuentas o los más humildes van a sufrir mucho”. “No se trata solo de echar a funcionarios públicos y devaluar”, subrayó.



Desde su punto de vista, recortes del orden de US$ 900 millones, como propone Lacalle Pou, “implican mutilar servicios públicos”. “¿Con estas propuestas cuántos maestros menos vamos a tener?”, preguntó Ferreri en su exposición.



Según dijo, el déficit fiscal se corregirá eliminando gastos innecesarios y haciendo crecer el presupuesto por debajo de la economía. “Uruguay cuenta con una solidez que nos permite trabajar con tranquilidad y sin medidas desesperadas o brutales ajustes fiscales que recaigan en los más humildes”.



Ferreri descartó el aumento de impuestos: “Incrementar la carga tributaria global no es nuestro camino, como tampoco entraremos en esa competencia casi deportiva de rebaja del gasto”. “En momentos de incertidumbre global no hay lugar para locas aventuras con resultados nefastos, de ajustes retrógrados”, sentenció.



En todo su discurso, el subsecretario llevó la idea de que la oposición genera “incertidumbre”, mientras que el Frente “sabe lo que hace falta”.



“Tenemos que reducir el déficit, pero no vamos a recurrir a impuestos”, insistió en la misma línea Daude. El jerarca de Economía defendió el manejo macroeconómico que tuvo lugar en los gobiernos del Frente.

Medidas

Anoche, Martínez presentó ocho propuestas para reactivar la economía. Se comprometió a focalizar las políticas públicas y los incentivos hacia sectores novedosos, que agreguen valor.



Anunció la creación de un nuevo plan de ciencia y tecnología para favorecer a la transformación productiva. Dijo que se instalarían ocho estaciones del futuro para lanzar startaps, espacios de coworking e impulsar la innovación.



Para las pymes se anunció la exoneración de impuestos durante su primer año, la simplificación de 600 trámites y la digitalización y modernización tecnológica. Otro de los puntos presentados implica la transformación de la educación “para ponerla al servicio de la nueva visión de desarrollo” y la generación de una nueva estrategia de inserción internacional “basada en la inteligencia comercial, con negociadores altamente capacitados”.