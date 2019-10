Martínez cuestionó la coalición que quiere liderar Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A una semana de las elecciones nacionales, la fórmula del Frente Amplio no solo se encargó de defender lo que considera como “logros” en estos 15 años de gobierno, sino que cuestionó el alcance de la posible coalición que se pueda formar entre los partidos de oposición de cara a un eventual balotaje.

En San José, el candidato frenteamplista Daniel Martínez consideró que “va a tener muchos problemas el eventual candidato de la oposición para juntar cosas muy diferentes”. Martínez se refiere a un posible acuerdo que se pueda concretar luego de la noche del 27 de octubre entre el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido de la Gente y el Partido Independiente para gobernar el país y tener mayoría parlamentaria.

Pero el exintendente fue más allá al advertir que incluso “algunos de los programas (de los partidos de la oposición) tienen más puntos de contacto con nosotros que con el programa del Partido Nacional”.

La semana pasada luego de que el candidato colorado Ernesto Talvi manifestara que está dispuesto a alcanzar acuerdos tema por tema si no prospera la coalición, Martínez le envió un claro guiño en un acto en Maldonado.

El oficialista considera que el programa del Partido Colorado tiene más puntos de contacto con el del Frente Amplio (FA) que con el del propio Partido Nacional, sobre todo en materia de seguridad y educación, enfatizó. Sin embargo, si bien se mostró confiado por las coincidencias del FA con otros partidos, puso reparos con respecto a Cabildo Abierto.

“Yo tengo la absoluta certeza de que nos va a ser mucho más fácil gobernar a nosotros con alianzas en particular no acordando con algún sector que nosotros respetamos”, señaló Martínez al tiempo que subrayó que el FA se encuentra “diametralmente opuesto a Cabildo Abierto”.

Graciela Villar y Daniel Martínez. Foto: Francisco Flores.

Hechos no palabras

Durante el acto que se desarrolló en la plaza Treinta y Tres frente a la catedral de San José, la fórmula oficialista repasó los logros del Frente Amplio, los que enumeró uno a uno.



En ese marco, Martínez volvió a utilizar su popular frase “hechos no palabras”, que usó en el debate con el candidato blanco Luis Lacalle Pou y que le fue respondida con un spot de campaña por parte del líder nacionalista en el que se repasan uno a uno los proyectos “fracasados” del FA.



“No solo hicimos crecer la torta, también la hemos repartido, ¿cómo se llama eso? Hechos no palabras”, remató Martínez. El candidato advirtió que “estamos en una encrucijada” entre quienes señalan que ha estado “todo mal” en estos últimos años y el oficialismo que busca continuar la generación de reformas. En el mismo sentido, la candidata a vicepresidenta, Graciela Villar, llamó a “no dar un paso atrás en lo conquistado”, al mencionar algunos de los logros del oficialismo. La candidata reconoció que, si bien muchas de esas “conquistas”, no fueron “históricas” del Frente Amplio, el partido de gobierno sí introdujo algunas “actualizaciones”, como por ejemplo la ley de responsabilidad penal empresarial en el área laboral.



Villar llamó a los militantes del FA a “salir al abrazo” de todos los ciudadanos, incluso aquellos que votan a otro partido, luego de la noche del 27 de octubre, en la que se celebrarán las elecciones nacionales.