Martínez sobre compañeros del FA que se critican entre sí: "Alguien les está corriendo la pelela"

El exintendente de Montevideo y excandidato presidencial por el Frente Amplio, Daniel Martínez, dijo que hoy se encuentra abocado a la militancia social y que siempre será frenteamplista, pero lamentó que "hay demasiados grupos que están mirándose mucho el ombligo".

El exdirigente del Partido socialista, alejado de la militancia partidaria, se explayó sobre cómo ve la situación del Frente Amplio en este momento: "Falta aquello que era ciertamente mágico donde lo que importaba era el Frente Amplio. Ahora hay falta de liderazgo aglutinador, que siempre estuvo, (Liber) Seregni, Tabaré (Vázquez), Danilo (Astori), Pepe (Mujica)…".



El político fue el invitado semanal del podcast Corrientes (Spotify) y no tuvo reparos en señalar los problemas internos que lo llevaron a alejarse de la militancia.



"Todos sabemos que le dedicamos mucho tiempo los frenteamplistas a hablar mal de otros frenteamplistas. Es como una pandemia. Hace unos cuantos años que es público, a través de las redes sociales y la prensa. A veces nos sumamos a operaciones contra un compañero que hace la derecha (sic.). A veces me pasó, fui víctima", disparó.

Para restar importancia a lo sucedido, Martínez aseguró que "no importa". "Yo no estoy para cobrar nada, lo que me preocupa es el Frente. No va a cambiar la historia donde yo quede y lo que pasa conmigo", aseguró.



"Hay gente, que leés sus redes, que dedican más tiempo a putear a compañeros y compañeras que pegarle a la derecha; a esa gente alguien les está corriendo la pelela. Si hay algo para decir lo decimos mirando a los ojos, en lo personal. Miro para atrás y he cometido errores en ese sentido", agregó y auguró: "Ojalá el peso propio haga que nos olvidemos de las diferencias y no se transmitan en expresiones de agresión".