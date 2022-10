Cosse compara su gestión con la de la oposición y Raffo le dice que "promueve la grieta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, participó este domingo de la convención departamental del Partido Socialista. En su participación expresó que hay dos formas de gobernar y apuntó contra los reclamos de la oposición a su gobierno departamental: "Estamos cuidando la democracia cuando nos acorralan y nosotros seguimos trabajando porque nuestro compromiso es con la gente. Nosotros estamos cuidando la democracia, ellos votan al juicio político".

"Cuidamos a las personas, cuidamos al planeta y cuidamos a la democracia con respeto. Cuidamos a la democracia porque no andamos prometiendo al vuelo. Estamos cumpliendo todo lo que prometimos en campaña", expresó.



Apuntando directamente al pedido de juicio político en su contra solicitado por ediles de la oposición, respondió: "Estamos cuidando la democracia cuando de 2.159 pedidos de informe contestamos 2.136, los otros no los contestamos porque corresponden a otros organismos", agregó.

"Nosotros estamos más cerca, ellos se alejan del Estado"

Cosse dijo que su modelo "ABC" de gobierno apuesta al cuidado de las personas y el planeta, promoviendo la descentralización. "Nosotros estamos promoviendo la participación, porque hacemos recorrido por los barrios. No yo, cinco, seis, diez personas de nuestro equipo salen a recorrer, a escuchar. Yo misma voy a escuchar y después venimos con respuestas", remarcó.



"Nosotros cuidamos a las personas porque para resolver un problema detectamos en el problema parte de la solución y cuando iniciamos este gobierno dijimos, ‘vamos a poner 100 motocarros’, ya está, ya lo pusimos ahora vamos por 40 más y quienes trabajaban con la basura, ahora trabajan por el ambiente. Cuidamos a las personas", agregó.



"Nosotros cuidamos al planeta y planteamos un proyecto de Saneamiento Ambiental Integral. Ellos no nos votan el préstamo del BID, pero no van a poder porque en nuestra estrategia central hemos tenido más verde y seguimos con la clasificación, con los bolsones, con mejor limpieza urbana, con estado de recolección de Montevideo como nunca antes tuvo Montevideo", dijo.



La intendenta de Montevideo enfatizó el concepto de que "hay dos formas de gobernar" y en la suya se acerca "la libertad".



"Acercamos la participación, acercamos la democracia, porque creemos que hay que llegar más lejos en la igualdad, hay que llegar más lejos en las oportunidades, hay que llegar más lejos en la felicidad pública. Nosotros estamos más cerca, ellos se alejan del Estado", expresó.