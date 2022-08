“Hay una operación política contra mí, el Frente Amplio y Antel”, dice Carolina Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Carolina Cosse es una de las apuestas del Frente Amplio de cara a 2024. Ella no confirma su candidatura, pero tampoco se compromete a completar los cinco años de gestión en la intendencia. Alerta que el “Estado está en retirada”, que “está mal la cosa” en materia de seguridad y que hay liceales con hambre. Al tiempo que anuncia un nuevo plan de obras, reconoce que no contar con el préstamo del BID condiciona los objetivos de su gestión.

-Va un año y medio de gestión. ¿Cuáles cree que fueron sus logros?



-Hay un cambio en la estrategia ambiental, que empezó rápidamente a mostrar resultados. Una evolución a un nuevo estadio del uso de información digital. La generación de nuevas formas de participación masiva, como el uso de mensajes de WhatsApp ante problemas con la basura. El plan ABC. Y ahora una serie de obras a través de un crédito a corto plazo, que se paga en este período, e incluye inversiones en ambiente, movilidad y desarrollo urbano.



-¿Qué peso tienen estas obras para lograr cambios de fondo en la ciudad?



-No lo sé, porque lo cierto es que estamos con un presupuesto muy acotado. Tenemos capacidad de endeudamiento, pero no tenemos permiso. Lo que hacemos, entonces, es acudir a nuestro propio presupuesto, y con él es que pedimos este préstamo. En este caso se nos autorizaron US$ 50 millones. Por ahora vamos a ejecutar US$ 35 millones en obras que van desde iluminación en espacios públicos, infraestructura vial y aplicación de información digital abierta para actuar en 60 puntos de Montevideo para resolver los nodos de congestión del tránsito -por ejemplo con semáforos con tecnología de inteligencia artificial. Además, habrá miles de contenedores nuevos. Vamos a duplicar el reciclaje…



-¿Cuánto condiciona a su administración que no se haya votado el primer préstamo que quiso pedir al BID?



-Mucho. El programa que fue bloqueado por el Partido Nacional proponía llevar el reciclaje al 92% de los hogares de Montevideo, y eso es sí mueve la aguja en términos ambientales. No lo vamos a poder hacer, porque para eso tengo que adecuar estrategias de recolección para todos los barrios, asegurarme de que la cadena de residuos termina bien -que el hogar separa pero todo no termina en el mismo lugar. Por eso el plan incluía camiones y contenedores de distinto tipo, porque era lo que aseguraba que el sistema iba a funcionar. Nos condicionaron, pero no nos inmunizaron.

-¿Que se la considere una de las posible candidatas del Frente Amplio para 2024, tuvo que ver con que el Partido Nacional no votara el préstamo de US$ 70 millones?



-Hay que preguntarles a ellos (sonríe).



-¿Qué faltó para convencerlos?



-Nada los convencía. Nada. No así al Partido Colorado, que nos hizo una propuesta razonable y la aceptamos. Pero a los otros nada les servía. Ahora sí se va a pedir un préstamo al BID, también de US$ 70 millones, aunque solo para redes de colectores -y espero que no se opongan, porque es solo para eso. Pero vamos a seguir porque lo que hacemos está funcionando. Montevideo está más limpia.



-¿Por qué se ve obligada la Intendencia de Montevideo, y esto va más allá de su gestión, a pedir préstamos millonarios, teniendo en cuenta su importante recaudación?



-Porque para hacer estos proyectos, en todo el mundo y no solo en Montevideo, se precisa el dinero todo junto.



-¿Se compromete el tratamiento del problema de la basura?



-Va más allá de eso, porque con lo que hemos hecho ya hay un impacto en el tema de la basura. Si se fijan casi no hay contenedores desbordados. Hicimos cambios en la gestión de la recolección, pusimos este servicio de WhatsApp, sumamos la estrategia de bolsones, estamos haciendo un proyecto muy difícil para los cursos de agua…

-Dice que Montevideo está más limpia. ¿Cómo se prueba eso?



-Nosotros sistematizamos la información de recolección y ahora es pública en el portal de datos abiertos de la intendencia. Tenemos evidencia de que los contenedores no están desbordados. Y tenemos el mapa de calor que se hace con lo que nos pasan por WhatsApp, por donde recibimos 180.000 mensajes. Creemos en los cambios y en desarrollarlos, tanto con la limpieza como con el transporte.



-¿Cuáles cambios en transporte?



-Hay que ir hacia el transporte eléctrico. Pero ese es un proyecto intensivo en capital. Nosotros hicimos una propuesta al Poder Ejecutivo en la primera reunión que tuvimos con el presidente.



-¿Cuesta hacer proyectos en conjunto entre gobiernos municipales y nacionales de distinto color político? Con el proyecto de la isla artificial, por ejemplo…



-Cada uno actúa desde sus competencias. Nosotros dijimos que no (a la isla) y lo dijimos rápido. Lo hicimos así por respeto. Peor es no contestar nada.



-¿A veces pasa que no se contesta?



-A mí de los corredores metropolitanos no me contestaron nada.

Carolina Cosse. Foto: Estefanía Leal.

-¿Y qué lectura hace de eso?



-Ninguna. Me sonríen y no me contestan. No sé qué decir. Hay que respetar a la gente.



-Blancos criticaron que las obras que fueron anunciadas la pasada semana se inauguren desde 2023, ya entrando en la etapa electoral.



-Deberían dejar la aritmética y dedicarse a su trabajo, que es estar con la gente. Eso habla más de ellos que de mí.



-Durante la campaña usted dijo que hubiera estado dispuesta a firmar un papel con el compromiso de permanecer durante cinco años en el cargo…



-Lo que dije fue que si el FA me lo pedía, yo firmaba lo que el FA quisiera, y el FA no me pidió nada.

-¿Y va a estar los cinco años?



-Ustedes quieren saber si voy a ser candidata (a presidenta) o no. Y yo creo que no es el momento de hablar de esto. Hoy estoy preocupada por Montevideo y por la realidad de la gente a la que veo y no le alcanza para llegar a fin de mes, que va al supermercado y las cosas están carísimas, que está buscando trabajo… Verdaderamente creo que para el FA distraerse en otros temas este año es un error. Y no voy a ser parte de ese error. El FA está haciendo bien en salir a escuchar, para luego generar una propuesta colectiva. Es lo necesario en un país que no tiene rumbo, que no tiene estrategia.



-¿Pero eso de escuchar a la gente no se hace con una mira electoral?



-Es una actividad política, pero no solo electoral. Se está viendo cómo ayudar ahora. Queremos ayudar ahora.



-¿El FA se está recuperando al cambio generacional?



-A mí me gusta el FA cuando se reconoce a sí mismo, cuando los distintos frenteamplistas se miran y se reconocen como tales. Y hoy el FA es eso.



-¿La derrota unió al FA?



-La derrota es dura. Vi en la gente cómo se iba haciendo carne lo que significaba la derrota en términos de su realidad cotidiana, cuando veía al Estado en retirada y no tenía a quién acudir en términos institucionales. A la gente le fue cayendo la ficha.

-¿Usted cree que este gobierno le da la espalda a la gente?



-Este gobierno tiene la estrategia de retirar al Estado.



-¿Qué lo demuestra?



-Que vas a buscar un remedio y no hay, por ejemplo.



-El gobierno explica esto señalando, entre otras cosas, un problema de distribución a nivel internacional…



-¿Y por qué tenemos remedios en las policlínicas de la intendencia?



-¿No falta ningún remedio en las policlínicas de la intendencia?



-No, hicimos un fondo para que eso no sucediera. Y hay una decisión política de tener los medicamentos que hay que tener. Pero no es solo esto, no hay redes de contención social. La gente no tiene dónde acudir, hay problemas de vivienda.



-Bueno, se anunció un plan para los asentamientos…



-Ojalá, ojalá se haga.



-Eso es un plan de vivienda…



-No, ese es un plan de realojo, que ya se venía desarrollando y lleva dos años detenido. ¿Qué pasó con la educación? ¿Qué estrategias hay para detener las pérdidas del educando? ¿Qué estrategias de aprendizaje nuevas hay en funcionamiento?

-El gobierno plantea una reforma que se viene ensayando en los Centros María Espínola...



-¿Cuántos hay operativos?



-Hoy son 29.



-¡Vamos dos años y medio de gobierno! Nosotros estamos armando canastas para estudiantes de enseñanza media, porque los profesores nos avisan preocupados que algunos no van porque no tienen para comer. Está brava la cosa.



-¿Por qué las encuestas siguen dándole bien al gobierno?



-No lo sé. Esas ciencias son muy sofisticadas para mí.



-¿Le molestó lo que dijo Lacalle Pou en cuanto que este gobierno llevaba la fibra óptica a Casavalle y el anterior a Pocitos?



-No las entendí.



-¿Existe una grieta?



-No, estas son cosas naturales. Me preocuparía una grieta en la ciudadanía. Entre políticos no, es parte de las reglas de juego.



-¿Por qué cree que la siguen cuestionando por el Antel Arena?



-Porque hay una operación política.



-¿Contra usted?

-Contra mí, contra el Frente, contra las empresas públicas… Tenemos un Antel que dejó de invertir. Están abriendo el mercado y regalando la inversión en fibra óptica. Es una operación.



-¿Por qué operar contra usted?



-Porque llevamos adelante una política en el ente que fue exitosa y ahora están en reversa. Antel no tiene proyecto, ni plan estratégico.



-Hay un matiz entre que sea una operación, o que haya una manera distinta de encarar la gestión…



-Es una operación, porque están poniendo contra la pared a una empresa. No tienen ningún proyecto. Es una terrible operación, y hay que neutralizar a quienes pueden develarla. Yo puedo, entonces: a neutralizar a Cosse.



-¿No se equivocó al estimar el precio de la obra?



-Se equivocan los que no leen ni escuchan. Quizá hubo un error de comunicación, pero no un error en las cifras. El expediente que inicia las actuaciones del Antel Arena tiene profusos informes de los servicios que estiman un costo de 80 y pico de millones de dólares, y una obra civil de 40. Y el concurso de ideas decía 40. Entonces, no hubo irregularidad ni error. Lo que replican luego los medios es otro cantar.



-Pero usted dijo 40 millones.



-En la obra civil.



-Pero no dijo “la obra civil va a salir 40 millones”…



-Dije la cifra en el marco del concurso de ideas. Y el estimativo total estaba en el proyecto, pero parece que solo yo y el directorio de Antel lo leyó.

-¿El directorio anterior o el actual?



-No, el anterior. El actual está haciendo deberes.



-¿De quién?



-Lo que importa es que no hay estrategia. ¿Cuál es el plan? ¿Cambiar los módems?



-¿La portabilidad numérica?



-Uh, un proyecto revolucionario… ¡Por favor! ¿Esta es la gran contribución? ¿Un plan de los años 90? No me hablen de la portabilidad. ¿Qué va a pasar con el futuro? ¿Con los datos? ¿Va a haber herramientas de analítica? ¿Qué va a hacer Antel con la investigación científica? ¿Cómo van a retener los talentos que se le van? ¿Qué piensa en cuanto a la inteligencia artificial?



-¿A nivel de rentabilidad no está mejor la empresa?



-Obvio que está bien, si no invierte en nada.



-Dicen que el Antel Arena da pérdidas…



-Quien dice eso no entiende nada de telecomunicaciones. Es un proyecto que sobrevivió a dos años de pandemia y que es querido por la enorme mayoría de los uruguayos. Fue el mejor vacunatorio del país. No voy a andar en la chiquita discutiendo tonterías. Alcanza ir para entenderlo.



-¿Qué debería tener el TLC con China para que sea acompañarlo por el FA?

-Lo que creo es que China es recontra importante y es importante tener un tratado, pero se necesita un acuerdo nacional para que los negociadores -que es un grupo de técnicos- tengan conceptos claros..



-¿Qué debería estar sí o sí para que le convenga a Uruguay?



-Tiene que haber una garantía de la reconversión de la matriz productiva. Y después tener en cuenta el delicado camino con el Mercosur.



-¿Se debería negociar dentro del bloque del Mercosur?



-No sé cómo se hace, pero no se puede dar un portazo. Hay que sentarse en una mesa grande, escuchar y acordar como Estado lo que vamos a hacer. Estamos ante una gran oportunidad.



-Últimamente lo que parece es que el gobierno dice una cosa, el FA otra; el FA dice una cosa, el gobierno otra. No hay mucho margen, al parecer, para políticas de Estado.



-¿Quién dice que China no es importante? Nadie.



-Algunos legisladores plantearon reparos. Y el Pit-Cnt, por ejemplo, está en contra.



-Lo que pasa es que no se sabe mucho lo que hay. El borrador no lo conoce nadie.

-¿La reforma de la seguridad social también debería ser una política de Estado?



-También. Pero la reforma no debería ser solo del BPS, sino de todo lo que tiene que ver con seguridad social: la salud, las asignaciones familiares, el sostén social...



-¿Qué le parece la reforma que planteó el Poder Ejecutivo?



-Estoy estudiándola todavía con un equipo.



-Pero esto que usted plantea, no está.



-No, hay un solo flanco: el BPS.



-Y si el diagnóstico es ese, ¿qué debería hacer la oposición?



-Conversar con claridad.

-Hay una encuesta de equipos que dice que más del 80% de los votantes del FA piensan que se debería llegar a un acuerdo para hacer la reforma.



-Soy parte de ese 80%. Pero hay que discutir, no es “tomá la reforma” y ya está. Las cosas se conversan.



-Pero hubo una mesa de diálogo…



-(Sonríe)



-¿Dónde se ve el 30 de noviembre de 2024?



-Festejando.