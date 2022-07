Manini: “No puede ser que un TLC genere nuestra ruptura con el Mercosur”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Uruguay está en el Mercosur, está en una región, lo prioritario es mantener nuestra participación en el Mercosur. Eso es lo prioritario, no puede ser que un TLC (Tratado de Libre Comercio), sea con quien sea, genere nuestra ruptura con el Mercosur”, dijo este martes en rueda de prensa el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

“Vamos a busca permanecer en el Mercosur y hacer los acuerdos comerciales con la mayor cantidad posible de países, y China por supuesto que es un país muy importante”, afirmó.



Asimismo, el cabildante destacó: “Que sea favorable el estudio de prefactibilidad (de un TLC con China) es una buena noticia, pero hasta que no veamos el tratado no podemos decir si es bueno o malo, no podemos expedirnos sobre algo que no sabemos a quién va a afectar a favor y a quién va a afectar en contra”.

Consultado sobre si discrepa con la flexibilización del bloque que pide el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, Manini respondió: “No discrepo, estoy de acuerdo que el bloque se debe flexibilizar, (con) lo que no estoy de acuerdo es que se llegue a una ruptura con el Mercosur”.



Sus dichos suceden días después de que el mandatario anunciara que finalizó el estudio de factibilidad, que fue "positivo" y se inicia camino para un TLC con China.