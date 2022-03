La charla de Manini con Volonté y Asiaín: con "cualquier error perdemos" de cara a 2024

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador Guido Manini Ríos estuvo presente en el Hotel Radisson el domingo de noche junto a otros legisladores y militantes del NO a la espera de los resultados del referéndum por 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Y allí, a la luz de los datos habló de la importancia de los datos con miras a 2024: "Cualquier error perdemos".

El País captó la conversación en la que Manini le expresó al histórico nacionalista Alberto Volonté y a la senadora Carmen Asiaín la preocupación.

"Creo que lo bueno del resultado de esto es que a todos nos pone nerviosos. Somos conscientes de que cualquier error perdemos. Porque esta diferencia dentro de dos años no está más; cualquier error perdemos, cualquier error".

MIRA TAMBIÉN Arrancó la carrera rumbo a 2024: cuáles son los posibles candidatos para la próxima elección

Con el 100% de los circuitos escrutados, el "SÍ" obtuvo 48,82% de los votos y el "NO" 49,86%. Pero dado que para el referéndum se estableció que los votos en blanco serían acumulados al "NO", el total del "NO" + voto en blanco alcanzó a 51,18%. Y hay 36.071 votos observados.