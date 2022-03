Arrancó la carrera rumbo a 2024: cuáles son los posibles candidatos para la próxima elección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es una carrera que recién empieza. Pero lo de ayer, el referéndum en el cual se ratificaron 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), fue un apronte, algo así como un pequeño ensayo. La meta, claro, son las elecciones nacionales del domingo 27 de octubre de 2024 porque, aunque los políticos no lo digan, es una carrera de la cual en todas las tiendas se habla desde hace un buen rato. Y la consulta de este domingo, pero sobre todo la militancia en las semanas previas, no hizo otra cosa que aceitar el aparato en los dos bandos.

Aún es pronto para oficializar nombres. Este será un año de “pre pre”, de muchas charlas y negociaciones pensando en lo que viene. Esos nombres recién se conocerán entre fines de 2022 y mediados a fines de 2023.



El punto de partida de esa imaginaria carrera es el resultado del referéndum, favorable al mantenimiento de los 135 artículos pero por una diferencia ajustada que tampoco deja a la oposición mal parada y muestra un escenario similar al del balotaje de 2019. “Se remarca la idea de que hay un país dividido en dos, hay dos grandes bloques”, dice el sociólogo Eduardo Bottinelli, director de Factum.



Su colega Mariana Pomiés, de Cifra, afirma que en lo que viene dependerá mucho de las grandes reformas que tiene prometidas el gobierno y que debió enlentecer por la pandemia (y por el referéndum). “Hay expectativas en la población y estamos en un momento en el que, por más que los números macro son positivos, la gente tiene dificultades en su vida cotidiana”, advierte la analista.

Oficialismo

Pero, ¿cuál es el panorama partido a partido? Empecemos por el Partido Nacional. “Si ganamos, los más militantes serán los más beneficiados. El presidente primero, que dio la cara”, dijo a El País un legislador blanco el viernes pasado



Luis Lacalle Pou es, desde ya, la figura más fuerte del Partido Nacional y su conferencia de prensa del miércoles a la noche cerró la campaña por el No. El problema es que Lacalle no compite para 2024. Ahí entra en juego el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, principal dirigente del sector Todos hacia adelante y quien tuvo un perfil muy alto sobre todo en la primera parte de la pandemia. “Delgado es el candidato de la Torre Ejecutiva pero ha perdido un poco de fuerza”, afirma Bottinelli. “Su presencia mediática y su rol ha tenido altibajos. Aparece y desaparece”.



Todos dan por hecho que será el candidato del ala lacallista, mientras que el ministro de Desarrollo Social Martín Lema no sería parte de esa carrera para 2024.

El segundo nombre que se maneja es el de la vicepresidenta Beatriz Argimón. Y el tercero el de Laura Raffo, presidenta de la Departamental nacionalista, aunque ella ha manifestado que sigue enfocada en Montevideo (“dijo que quiere ser intendenta y le creo, aunque luego pueda cambiar”, afirma Pomiés). Raffo ha tenido un perfil alto en la campaña de la LUC. Es “un protagonismo un poquito más allá de lo que se preveía”, afirma Bottinelli.



En la Torre Ejecutiva tampoco se descarta un nombre del que nadie habla, la ministra de Economía Azucena Arbeleche, aunque es vista como una figura demasiado técnica.

¿Y los colorados?

Están en un proceso que seguramente de acá a 2024 incluirá varios reacomodos, pero el gran problema es que no hay candidatos a la vista. La gran incertidumbre es si es el exsenador Pedro Bordaberry decide volver y, en ese caso, podría aglutinar a dirigentes de los dos sectores, Batllistas y Ciudadanos. “Lo van a ir a buscar de rodillas, él lo está esperando”, dice una fuente del Partido Nacional, e incluso no se descarta que termine en un cargo en el gabinete. Pero gente que lo conoce de cerca asegura que, cada vez que se lo plantean, dice que no lo tiene resuelto y que más bien está por la negativa.



En Ciudadanos hay movidas para que el ministro de Ambiente Adrián Peña sea precandidato. Dicen que es bien considerado en la interna de la coalición, pero admiten que habría que hacer mucho trabajo hacia afuera para que sea visibilizado como postulante a la Presidencia. La otra opción es el presidente del Codicen Robert Silva, quien debería renunciar para poder hacer campaña.

En el sector liderado por el secretario general Julio María Sanguinetti, el viejo Foro Battlista, no hay ningún candidato claro y el expresidente es un hombre que, por su edad, no corre. Algunos mencionan a su hijo, el vicepresidente de UTE Julio Luis Sanguinetti, y al director de Telecomunicaciones Guzmán Acosta y Lara, pero no concitan apoyos.



Esta vez no se presentaría el presidente del Banco de Seguros José Amorín, por la vieja Lista 15. Sí se habla de Gabriel Gurméndez, una figura considerada de renovación a pesar de su edad (60 años) y que tiene un perfil muy alto como presidente de Antel. Con menos chance, aparece el nombre de Raúl Batlle, hijo del expresidente Jorge Batlle.

En Cabildo Abierto es un hecho que el senador Guido Manini Ríos será el candidato. La gran incógnita es el futuro político del actual ministro de Salud Pública Daniel Salinas, quien por otra parte ha sido postulado por el gobierno como candidato a presidir la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Bottinelli lo ve en Cabildo, “aunque hubo especulaciones de que se fuera como candidato a otro partido”, en referencia al Partido Nacional.



Para cerrar el panorama en el oficialismo, el ministro de Trabajo Pablo Mieres es seguro postulante por el Partido Independiente.

El Frente

Lo primero que todos dicen en la izquierda es que la campaña rumbo al referéndum “movilizó a la barra”, es decir activó a la militancia frenteamplista que tras dos años de pandemia estaba bastante quieta.



Hay dos nombres inamovibles para 2024: la intendenta de Montevideo Carolina Cosse y el de Canelones Yamandú Orsi.



El senador Mario Bergara es posible precandidato y el propio economista lo dijo a El País el 23 de enero: “La posibilidad de la precandidatura a la Presidencia está sobre la mesa, pero lejos de que se tome una definición al respecto por un buen tiempo”.

A Bergara lo apoyan una serie de agrupaciones que, juntas, se convirtieron en la tercera pata en las últimas elecciones internas del Frente Amplio detrás del MPP y del Partido Comunista: Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay, Plataforma, Partido Demócrata Cristiano, Claveles Rojos, Movimiento Humanista, Izquierda Cristiana, Frente Río Negro y Magnolia.



Lo del dirigente comunista Oscar Andrade, quien ya fue precandidato en la elección anterior junto a Cosse y Bergara, es más difícil porque hoy el Partido Comunista tiene un acuerdo con la intendenta. Debería romperse esa unión para que su candidatura prosperara. ¿Y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira? Aunque tiene gran visibilidad y fue la primera cara de la izquierda en esta campaña, él ha dicho que no será de la partida. Además, debe cumplir un acuerdo político que establece que no se usaría su cargo como trampolín electoral. Pomiés, igual, no lo descarta: “Esta instancia ha sido de legitimación y de darle cierta fuerza con la militancia”, dice.



Al decir de un referente del MPP, esta campaña le deja a la izquierda “cuatro o cinco figuras instaladas” de cara a las elecciones, y confirma un proceso de renovación tras los históricos liderazgos de Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori. El tiempo dirá si logran posicionarse.

Las dudas que aún tienen que resolverse

En todos los partidos aún hay interrogantes que se irán resolviendo en los próximos meses. En el rompecabezas blanco, por ejemplo, falta saber cómo moverán varios actores: el sector Por la Patria liderado hoy por el senador Jorge Gandini (de hecho, el analista Eduardo Bottinelli lo menciona como un nombre que no se puede descartar para 2024), Alianza Nacional (el grupo creado por Jorge Larrañaga), el excandidato presidencial Juan Sartori y el llamado Grupo de los Intendentes. Entre estos sectores “quizás se construya un grupo que represente a todos, un espacio wilsonista, pero hay muchas heridas”, dice Bottinelli.



En el Frente Amplio, en tanto, hay negociaciones entre sectores y alianzas que pueden seguir o caerse. “Hay que ver cómo se terminan de dilucidar esos acuerdos. Una cosa es el Partido Comunista con Carolina Cosse y otra rompiendo con Cosse y yendo con Mario Bergara, por ejemplo”, dice Bottinelli.

Los problemas para los colorados, es evidente, son mayores. Para empezar porque su principal figura hoy, “la que apaga los incendios”, es el expresidente Julio María Sanguinetti. “Es el que tiene mayor peso en la opinión pública, pero claramente no será candidato. Y no están apareciendo otros con visibilidad suficiente”, sostiene Mariana Pomiés, de Cifra. Bottinelli coincide: “El Partido Colorado está con un problema serio. Hay que ver si vuelve (Pedro) Bordaberry y cuál es el Bordaberry que vuelve, el que llegó al 17% en 2009 o el del 12% de 2014”.