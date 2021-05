El lunes reabren los gimnasios y los freeshops

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los gimnasios y free shops están cerrados por disposición del gobierno desde el pasado 23 de marzo, en el marco de las medidas dispuestas para frenar el avance de contagios de coronavirus. Pero a partir del próximo lunes volverán a abrir, según confirmaron a El País fuentes del gobierno.

El presidente, Luis Lacalle Pou, dijo este martes en Las Piedras que estaba de acuerdo en la reapertura de los gimnasios y que había dialogado sobre el tema con el secretario de Deportes, Sebastián Bauzá, pero que no lo había tratado con los ministros.



"Desde mi punto de vista, esto es personal y no en consulta con los ministros, el tema deportivo, de los gimnasios, es un tema que hay que estudiar. Todos sabemos que el deporte es salud y si se hace con determinados protocolos… estuve hablando con Sebastián Bauzá (secretario Nacional del Deporte), pero no es una decisión tomada, simplemente es una visión personal. De todas las actividades que hoy no están pudiéndose realizar esa es una de las que me parece que tenemos que volver en un futuro", dijo el mandatario.

La noticia de la reapertura de se da tras varias movilizaciones de dueños de gimnasios y tras el pedido formal de los diputados a Presidencia de que los free shop volvieran a la actividad.