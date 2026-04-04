Lula compartió información falsa sobre Uruguay al celebrar la nueva ley de licencia por paternidad en Brasil

El presidente de Brasil, Lula da Silva, compartió una información falsa sobre Uruguay al celebrar una nueva ley que se aprobó en su país para ampliar la licencia por paternidad. Se trata de una normativa aprobada por ambas cámaras legislativas que eleva los días de ausencia en el trabajo de los cinco actuales a 20, pero de manera gradual.

A partir de 2027, los flamantes padres tendrán derecho a 10 días de licencia cuando nazca su bebé. A partir de 2028, la licencia por paternidad será de 15 días. Recién en 2029 será de 20. "Eso significa mayor presencia de los padres en los primeros días de vida de los niños y más apoyo para las madres brasileñas", indica una publicación oficial que fue compartida por el gobierno nacional y por el presidente.

En una de las imágenes que compartió el mandatario se lee que "la mayoría de los países ofrece menos" licencia por paternidad. Se mencionan, entre otros, los casos de Argentina (dos días) y de Chile (cinco días). También el de Uruguay, y se afirma que la licencia es de diez días (supuestamente basado en una publicación de ILO Global Care Policy Portal), cuando no es así.

"Las licencias de 20 días o más todavía son raras, pero están creciendo en países que priorizan el cuidado", apunta el texto.

Gráfica compartida por Lula da Silva que muestra información falsa sobre la licencia por paternidad en Uruguay. Foto: Instagram @lulaoficial y @govbr

Cuántos días de licencia por paternidad otorga la ley uruguaya

Uruguay tiene más días de licencia por paternidad que los que se indica en la publicación del gobierno de Brasil que fue compartida por el presidente Lula en su cuenta personal de Instagram.

La ley vigente en Uruguay indica que los padres tendrán derecho a 20 días de corrido de licencia a partir de la fecha de parto, con un subsidio que cubre el 100% del salario. Hay incluso algunas excepciones que permiten ampliar este período hasta 30 días, como son los casos en que el bebé requiere internación o tratamiento por algún trastorno o enfermedad derivado de la prematurez.

Los 20 días de licencia por paternidad para la mayoría de los trabajadores comenzaron a regir en 2026 a partir de la Ley N° 20.312, que se aprobó en 2024 por unanimidad en ambas cámaras legislativas. Con algunas variantes según grupos, en 2025 había pasado a 17 días. Previamente, en 2013, Uruguay elevó de tres a 13 los días de licencia por paternidad.

Un elemento clave es que la normativa no elimina la posibilidad de anexar, siempre que haya un acuerdo entre empleador y empleado, la licencia anual a continuación de la licencia por paternidad.

Un padre y su hijo caminan abrigados un día de frío en Uruguay. Estefania Leal/Archivo El Pais

El País dialogó con la exdiputada del Partido Colorado María Eugenia Roselló, quien fuera una de las impulsoras del cambio de ley en esta materia durante la legislatura anterior. "Hoy Uruguay cuenta con estos 20 días corridos que claramente son un avance y acompañan un cambio de paradigma en los roles de cuidado. Hoy el padre quiere participar más en los roles de cuidado. Además, es una cuestión fundamental para crear un vínculo padre-hijo", apuntó.

En esta línea, consideró que "sorprende la información errónea, falsa" que difundieron el gobierno de Brasil y Lula en su cuenta particular, y señaló que Uruguay nunca tuvo diez días de licencia por paternidad, ya que en 2013 pasó de tres a 13.

"Pedimos que se corrija esa información", dijo Roselló, y agregó: "Querer sobresalir por una legislación nueva en desmedro de otros países que han avanzado mucho más que Brasil, no es la forma".