Inddhh pedirá al Parlamento unificar legislación del derecho a la alimentación adecuada tras intentos fallidos

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), que trabaja junto con la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), pedirá al Parlamento unificar la legislación para la alimentación adecuada en Uruguay y ordenar la gobernanza del sistema para coordinar políticas. Será el tercer intento en los últimos años de que se sancione una ley, el que esperan, a diferencia de los anteriores, que tenga éxito.

Estas organizaciones irán a la comisión especial sobre el derecho a la alimentación de la Cámara de Representantes tras enviar una nota de la presidenta del Inddhh, Mariana Mota. Los legisladores, en el último encuentro, hablaron sobre la posibilidad de convocarlos para el 30 de abril.

Antes de esta próxima reunión con legisladores, el Inddhh tuvo varios hitos en los últimos dos años. Primero, al cierre de 2024 se presentó un informe sobre seguridad alimentaria. Después se hizo un grupo de trabajo con la sociedad civil, el Estado y la academia que funcionó en 2025. Este realizó varias recomendaciones, como unificar la legislación ante una dispersión normativa.

La explicación de qué es el derecho a la alimentación adecuada, el que se quiere legislar, es uno de los puntos en los que hizo hincapié la directora del Inddhh, Jimena Fernández. Este —según se entendió en el grupo de trabajo, indicó— tiene varias dimensiones. Una es la disponibilidad, es decir, que los alimentos existan en cantidad y calidad suficientes. Otra es la accesibilidad, lo que implica que “puedan ser asequibles para diferentes poblaciones, incluyendo a las vulnerables”.

Un tercer elemento es la sostenibilidad, que tiene que ver con la manera de producción, y un cuarto es la adecuación, vinculado a la calidad. Por último, se entiende que debe haber estabilidad en el tiempo de estas dimensiones.

El primer intento de legislación se hizo durante el gobierno de José Mujica (2010-2015), recordó la directora del Inddhh. Ahí ingresó un proyecto de ley que obtuvo sanción en la Cámara de Representantes en 2019 pero no prosperó en el Senado. Por otra parte, en la administración de Luis Lacalle Pou, hubo un anteproyecto de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado con la FAO que no tuvo tratamiento en el Parlamento.

El grupo de trabajo que se hizo durante 2025 diagnosticó una “ausencia” de una ley marco que ordene. Así como la “fuerte debilidad de un sistema de vigilancia, monitoreo y evaluación de la alimentación adecuada en Uruguay”, dijo Fernández. Por eso, no solo se resuelve que se tiene que ajustar la normativa, sino que se tiene que hacer “con un enfoque en los derechos humanos”. El objetivo es “reconocer el derecho a una alimentación adecuada y poner en esa ley que el Estado es el responsable de garantizar ese goce en las diferentes etapas”, añadió.

A lo que sumó que, para el trabajo, se tomó como punto de partida el anteproyecto que se hizo durante el gobierno anterior, donde se recogían principios rectores como la universalidad y la no discriminación. También se recomienda que la iniciativa tenga definidos conceptos como malnutrición, gestión integral de riesgo y grupos de atención prioritarios. Por último, entienden que, al determinar con claridad la gobernanza —uno de los “puntos débiles” hoy en día, señaló— se lograría que deje de haber una “superposición de competencias y dispersión de responsabilidades”.

Después de que finalizó este grupo de trabajo, la Inddhh firmó un acuerdo con la FAO y se sumó la Escuela de Nutrición de la Udelar. Se volvieron a dar encuentros con la sociedad civil y la academia, y el siguiente escalón es la búsqueda de acuerdo a nivel político. Por eso, la reunión con los legisladores de la comisión que tendrá en las próximas semanas. Quieren identificar los consensos y los desafíos porque, aunque “hay muchos acuerdos, no son los suficientes”, indicó Fernández.