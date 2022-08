Luis Calabria renunció al Ministerio del Interior; en carta a Lacalle admitió uso de Hospital Policial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, presentó su renuncia a la cartera, informó este miércoles El Observador y confirmó El País.

Lo hizo mediante una carta enviada al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que dice lo siguiente:



"Por estos días se ha suscitado una polémica por la utilización de los servicios del Hospital Policial por parte de ciudadanos civiles, ajenos a la vida institucional del ministerio, y también, por la utilización por parte de cargos políticos que si bien están relacionados al Inciso, no dejan de tener esa condición de civil. En mi caso, el día 1 de julio de este año, tuve una consulta oftalmológica.



Más allá de las resultancias de la discusión pública que ese hecho pueda generar, al considerarlo un error de valoración, pero que puede utilizarse en este tiempo para impactar frente a la gestión de Gobierno, frente a mi persona y mi familia, es que vengo a presentarle la renuncia al cargo de Director General del Ministerio del Interior.



He dedicado mi vida al servicio público, dedicando mis mayores esfuerzos para mejorar la vida de mis compatriotas, y tuve la oportunidad gracias a su confianza, de haber podido cumplir tareas en el Ministerio del Interior junto al ministro Luis Alberto Heber, y a quien fuera mi líder político, el Dr. Jorge Larrañaga. Asimismo, puede compartir tareas con los policías de mi país, lo cual representa un enorme orgullo".



Más temprano, se conoció que el jerarca, así como su esposa e hijos, se realizaron hisopados por covid-19 en el Hospital Policial; sus hijos, además, se hicieron el control de la enfermedad cuando la contrajeron. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, también usó el hospital para un hisopado.



Este lunes, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue consultado sobre si actualmente alguna autoridad política o familiar se atiende en el Hospital Policial: "No lo puedo asegurar... ¿pero saben de alguien ustedes? Supongo que no, espero que no. Espero más que supongo", respondió.

La polémica sobre el uso del Hospital Policial por parte de civiles y autoridades del Ministerio surgió semanas atrás, cuando el senador frenteamplista Charles Carrera fue acusado de haber autorizado asistencia en el Hospital Policial con recursos públicos y también tickets de alimentación durante tres años a un civil de Rocha que recibió un disparo producto de una bala perdida, que tenía origen policial, y lo dejó inválido en el año 2012.



Además, esta semana se supo que la exesposa de Carrera también recibió asistencia médica en el Hospital Policial, cuando el ahora senador ocupaba la Dirección General de Secretaría de esa cartera.