Heber, Calabria y su familia se hisoparon en el Hospital Policial, pero niegan "atención" más allá de eso

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo a El País este miércoles que funcionarios del Ministerio del Interior fueron hisopados por coronavirus en el Hospital Policial, pero remarcó que no hubo atención más allá de eso. "No nos atendimos en el Hospital Policial. Nos hicieron hisopados en el Ministerio de urgencia", enfatizó el ministro.

MVD Noticias (Tv Ciudad) informó este martes que tanto el ministro como el director general, Luis Calabria, la familia de este y el asesor del ministerio del Interior, Andrés Capretti se atendieron en el centro asistencial.



Fuentes del Gobierno dijeron a El País que Calabria, así como su esposa e hijos, se realizaron los hisopados en el Hospital Policial; sus hijos, además, se hicieron el control de enfermedad cuando contrajeron covid-19.



Este lunes, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue consultado por si actualmente alguna autoridad política o familiar se atiende en el Hospital Policial: "No lo puedo asegurar... ¿pero saben de alguien ustedes? Supongo que no, espero que no. Espero más que supongo", respondió.

En diálogo con la prensa desde la Paloma, el mandatario dijo que no le "corresponde" sorprenderse o no respecto a si la exesposa del senador Charles Carrera utilizó el Hospital Policial, como informó El País este domingo, y enfatizó que espera "a ver qué hace el ministerio con la investigación" y "qué pasa con la Justicia".



"Lo que está claro es que los gobernantes, y todos los ciudadanos, pero sobre todo los gobernantes, nos tenemos que avenir a la Constitución y a la ley. Y la ley claramente marca lo que se puede y lo que no se puede" hacer, remarcó Lacalle.