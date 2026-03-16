Los nacionalistas se abroquelan detrás de la fiscal de Corte Mónica Ferrero

En el Partido Nacional no gusta nada la posibilidad que maneja el oficialismo de proponer a la oposición que la actual fiscal de Corte, Mónica Ferrero pase a integrar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y sea sustituida por Enrique Rodríguez, actual fiscal de Lavado de Activos. El País publicó ayer que el gobierno maneja esta alternativa para que Ferrero deje el cargo que ocupa como subrogrante, luego de que se jubilara su antecesor, Juan Gómez.

El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo a El País que la idea es “bastante absurda”, porque “es como poner a un número nueve a atajar penales; la fiscal tiene una especialización específica en materia penal y se la quiere llevar a temas administrativos”.

“La idea es cuestionable por el fondo y la forma, porque nos enteremos por la prensa. El mensaje es claro. No se negocia. Que (Ferrero) haya ingresado como fiscal subrogrante, no la hace menos fiscal. Hace muy bien su tarea. Es una excelente profesional. No hay ningún argumento razonable, de peso, que nos haga cambiar de idea. Es poco seria la propuesta. No se puede manejar como argumento que cobraría lo mismo. Esto no se reduce a lo que cobraría. Dejemos de tirar bolazos”, advirtió.

Por su parte, el diputado Pablo Abdala, dijo que la convicción “extendida” en el Partido Nacional es que la fiscal Ferrero “es una gran fiscal de Corte que está cumpliendo una gran gestión que le da garantías al país en cuanto al cumplimiento de la ley y en cuanto al ejercicio cabal de un servicio esencial como es el de Ministerio Público”.

“En esto el país no tiene un problema. Tiene un tema resuelto y debería abocarse a resolver otros que tiene pendientes. Vi trabajar de cerca a la fiscal Ferrero como la gran fiscal de Estupefacientes que era y que sigue siendo y vi la enorme vocación y el enorme reconocimiento que tiene en la institución policial. Sería un grave error prescindir del concurso de una funcionaria que reúne todas las condiciones necesarias para estar en el lugar en el que está. El gobierno genera problemas donde no los hay. La condición de subrogrante no implica que Ferrero no tenga la plenitud de las facultades y de poderes jurídicos inherentes a su cargo”, planteó.

El diputado colorado Gabriel Gurméndez dijo a El País que el asunto no ha sido tratado aún en su bancada, que no ha recibido un planteo del gobierno al respecto. “Siempre hemos respaldado a la fiscal”, indicó.

Ferrero sufrió un atentado en su casa en setiembre atribuido a narcotraficantes. Para que fuera sustituida, el gobierno necesitaría el apoyo de tres quintos de los integrantes de la Cámara de Senadores. Hoy tiene 17 de los 31.

