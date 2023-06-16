Los "Archivos del terror", varias visiones y una misma interrogante: ¿quién los filtró y por qué?

Redacción El País

El Ministerio de Defensa Nacional ordenó una investigación interna y presentó además un escrito ante la Fiscalía General de la Nación en el que pide que se indague el origen de la filtración de —hasta el momento— casi 1.200 archivos vinculados a la dictadura por parte de una o varias personas en forma anónima.

Así lo confirmó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou este viernes en conferencia de prensa al referirse a un hecho que, por lo menos a partir de expresiones públicas, causó una gran sorpresa en el Poder Ejecutivo y genera en estas primeras horas una interrogante, común a otros actores vinculados al tema: quiénes fueron los responsables de la filtración y y qué motivos tuvieron para hacerlo.

Lacalle Pou trazó este viernes una posible causa: la publicación de esta profusa documentación causa sorpresa, dijo, ya que apenas un mes atrás, el 18 de mayo, el Ejecutivo confirmaba que iría a promover una ley para que toda la información de este tipo en poder del Estado fuera pública y de acceso universal. "Aún antes de aprobarse el proyecto ya está generando resultados sorpresivos", afirmó el presidente. "Veremos si se puede identificar de alguna manera de dónde surge esa información", apuntó.

La filtración fue dada a conocer este jueves por El Observador. "Son miles de archivos que contienen miles de fojas", reparó Lacalle Pou. "O sea, es alguien que no lo hizo de un día para el otro, que lo viene haciendo desde hace bastante tiempo", reflexionó.

Por la misma línea fue el razonamiento del ministro Javier García. El titular de Defensa advirtió que la propia publicación advierte que los documentos divulgados pueden haber sido manipulados. En ese sentido, se pide ante el ministerio público que confirme su veracidad. García subrayó que no tiene garantía de que esos documentos vinculados a la dictadura militar sean veraces, en tanto el gobierno no tiene forma de hacer “el contraste” con los originales para compararlos.

La que dijo estar sorprendida por el hecho fue la vicepresidenta Beatriz Argimón. "Me sorprende en el contexto en el que aparecen y me interesa mucho conocer su contenido", dijo en rueda de prensa este viernes, al participar el acto que el Partido Nacional organizó en el Puerto de Montevideo por el 39 aniversario del retorno al país de Wilson Ferreira Aldunate.

Argimón sostuvo que desde hace muchos años sigue el proceso vinculado al pasado reciente. Consideró que la información revelada puede resultar clave pero remarcó que tiene que averiguarse, ante todo, su origen.

La misma interrogante se plantea, pero con otra óptica, el frenteamplista Jose Bayardi. "Siempre que las cosas suceden hay que preguntarse quién quiere que sucedan y por qué", dijo el exministro de Defensa en diálogo con El País. Consultado, señaló que en lo personal puede tener "un conjunto de presunciones" sobre quiénes pueden ser los responsables y qué intenciones persiguen.

Bayardi recordó que el 28 de agosto de 2009, poco antes del final de su primer pasaje por Defensa, entregó la versión digitalizada del "Archivo Berrutti" al Archivo General de la Nación, en un acto público en el que estuvo presente su entonces colega de Educación y Cultura, María Simón.

Lectura para varios años

"Daría para leer por varios años", le dijo a El País Ignacio Errandonea sobre los documentos revelados. En una primera visualización, el integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos señaló que, a juzgar por la numeración de los archivos mencionados, se trataría de información con la que la organización ya cuenta. Tampoco tiene constancia de que esté allí todo el contenido de la histórica documentación.

Errandonea precisó al respecto que los rollos del "Archivo Berrutti" están numerados. Se sabe que comienzan en el número 1 y se tiene constancia de que hay rollo 3074. Hasta el momento, dijo, se ha podido acceder a 1.460 rollos. Por lo tanto, quedan otro tanto sin conocer, que podrían estar incluidos en la información recientemente revelada, aunque no tiene constancia de ello.

El dirigente relató la información clave que falta por salir a la luz: el detalle de los operativos realizados por las fuerzas de la represión. En particular, en lo que respecta al Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (OCOA).

Errandonea dijo no tener por el momento explicación sobre las razones para la difusión de estos archivos, quién puede ser el responsable o si el momento para hacerlo responde a una causa específica. Sí reparó en un detalle: la fecha de creación de las publicación en Internet Archives es el 10 de mayo. Una semana antes de que García confirmara que el gobierno enviaría un proyecto de ley al Parlamento para hacer de acceso público toda la documentación vinculada al pasado reciente. También a que, por lo que ha podido ver, gran parte de estas revelaciones están referidas a información personal de las víctimas de la represión, a partir de informes elaborados, supuestamente, por los militares responsables de esa represión.

"Desconocemos la procedencia de esta documentación"

La aparición de estos archivos supone un desafío para la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), encargada por ley de la investigación sobre el destino de los detenidos desaparecidos. "Son millones de documentos", reparó su presidente, Marcos Israel, y sostuvo que comprobar su autenticidad será una tarea muy dífícil. Israel dijo desconocer si se trata de documentación inédita.

En un comunicado publicado este viernes por la noche, la institución agrega que de los archivo subidos al sitio web Internet Archive, hay "algunos que serían desconocidos hasta el momento". "En particular, en los documentos que aparecen en Internet Archive contabilizamos 1219 rollos con números diferentes mientras que los rollos del llamado Archivo Berrutti que tiene el Repositorio Luisa Cuesta contiene 836 rollos con números diferentes. Hemos identificado varios cientos de rollos en el web de Internet Archive que no están en nuestro poder", indican.

"Desconocemos la procedencia de esta documentación, y más allá de otras consideraciones que no corresponden aquí, queremos hacer énfasis en la importancia de conocer el origen de esta documentación y poder evaluar la confiabilidad de la misma. Si esto se comprueba, significaría la aparición de nuevos documentos, algo que las víctimas, sus familiares y la sociedad toda, reclaman constantemente sin éxito. En este sentido, no queremos situar la preocupación en la difusión de estos archivos, que es un objetivo que compartimos, sino en la necesidad de conocer el origen de esta información y comprender el medio elegido para difundirlos", señala el organismo.

