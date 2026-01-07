Los 34.000 trabajadores de los supermercados tendrán un incremento del salarial real del 3% en dos años

Redacción El País

Luego de una muy complicada y larga negociación con muchas idas y vueltas se cerró el subgrupo del Consejo de Salarios que abarca a unos 34.000 trabajadores del sector supermercadista. Los trabajadores de los supermercados tendrán un crecimiento del salario real del 3% acumulado a lo largo de los dos años de vigencia del acuerdo.

Sin embargo, en algunos dirigentes sindicales quedó una sensación amarga de que podrían haber obtenido más. Tras asambleas en las que hubo intensos debates, el sindicato del comercio (Fuecys) avaló el acuerdo en parte porque no se quería ingresar a 2026 con la negociación abierta.

El convenio se suscribió el 30 de diciembre y lleva la rúbrica, entre otros, del ministro de Trabajo, Juan Castillo.

El acuerdo fue firmado también por el presidente del gremio del comercio, Fabio Riverón y por Mario Arizti, ex subsecretario de Trabajo durante el anterior gobierno, que lo hizo en representación de la Asociación de Supermercados del Uruguay. En diciembre se habían dado algunas ocupaciones de sectores de supermercados, pero la conflictividad no llegó a escalar significativamente.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

“Está lejos de la expectativa que teníamos y quedaron temas que para nosotros son fundamentales”, dijo Riverón a El País, y agregó: “En salud mental nuestra intención era acordar la posibilidad de que los trabajadores no perdieran salario por ir a consultas; y en lo que hace a los cambios de horarios, nuestra intención era que quedaran sujetos a la conformidad del trabajador o trabajadora, y además armar una comisión que revisara y actualizara las categorías. Esto no fue posible -explicó-, ya que tuvimos la negativa de los empleadores”.

El sindicato consiguió, sí, una mejora en la prima por antigüedad de $ 15 nominales mensuales, por año trabajado, que al final del convenio quedará en $ 345. También logró un incremento de la prima por presentismo que a partir del pasado 1° de enero quedó establecida en $ 2.700 fijos nominales mensuales (lo que supone un incremento de $ 100). Y también obtuvo un día más de licencia para los trabajadores que deban acompañar a algún familiar en una internación.

El primer ajuste salarial es retroactivo al 1° de julio pasado y será de 0,37% por concepto de la inflación proyectada para el semestre (1,8%) y la aplicación del correctivo final de la anterior ronda que supone un -1,41% porque el incremento de los precios se ubicó por debajo de lo previsto cuando se suscribió el anterior entendimiento. Ante la eventualidad de aplicarse correctivos negativos, habrá un tope de -0,5%.

Los incrementos acordados no se aplicarán a las remuneraciones de carácter variable, como las comisiones.

Fabio Riverón, presidente de Fuecys. Foto: Archivo El País

Al final del acuerdo se aplicará, si correspondiese, un ajuste salarial en más o en menos por la diferencia que se verifique entre la inflación observada en los últimos doce meses del acuerdo ( 1 de julio de 2026-30 de junio de 2027) y la otorgada durante el mismo período, de forma de asegurar que los trabajadores no sufran una pérdida del salario real.

Los salarios mínimos nominales por 44 horas semanales de trabajo a partir del 1° de enero de este año para las categorías más bajas (auxiliar de ventas, cajero aprendiz, administrativo, auxiliar de mantenimiento y auxiliar de servicio ) serán de $ 34.079. Los sueldos más elevados serán de $ 42.878.

En el caso de los trabajadores jornaleros el salario mínimo resultará de dividir el salario mensual entre 25.

Se mantiene el denominado Premio Fiestas Tradicionales equivalente al 15% del salario mensual nominal que se pagará en enero con el salario correspondiente a diciembre.