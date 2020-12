Límite al derecho de reunión será "por un plazo" y "tendrá garantías", dijo Lema

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martín Lema, presidente de la Cámara de Representantes, dijo que la decisión del gobierno anunciada anoche de reglamentar el derecho a reunión para limitar las aglomeraciones y así frenar el aumento de casos de coronavirus será "por un plazo determinado" y "tendrá garantías".

"Esto sería temporal. Por conversaciones que tuve en la noche de ayer esto tendría un plazo determinado", dijo Lema a "Así nos va" (radio Carve).

Mañana por la mañana en la Cámara Alta habrá una sesión extraordinaria para tratar nuevos proyectos de ley con carácter de grave y urgente relativos a la pandemia de COVID-19. Ese mismo día, pero en la tarde, Lema, convocará también a los representantes a una sesión. "La urgencia que hay, más allá del carácter formal, es por el contexto sanitario", remarcó el presidente de la Cámara de Representantes.

"Estamos hablando de una situación que responde a un contexto y no a un espíritu de que permanezca como una medida definitiva, porque no tendría sentido", agregó.

Anoche el presidente Luis Lacalle Pou anunció que el gobierno decidió reglamentar el artículo 38 de la Constitución, que posibilita limitar el derecho de reunión cuando se esté "notoriamente atentando contra la salud". En ese sentido, aclaró que se va a definir el concepto de aglomeración, que ha sido "muy discutido".



El artículo 38 señala: "Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos".

Lema insistió en que "por supuesto que va a tener garantías". "Toda iniciativa, todo lo que refiera al cumplimiento de la Constitución, tiene que tener una actitud de cumplimiento estricto. Por lo tanto no hay ningún elemento que no disponga o que no vaya en la línea de mayores garantías", sumó.

"El tema es que no se trata de que uno quiera limitar algún derecho constitucional o algo por el estilo. La realidad es que el artículo 38 es claro justamente cuando pueda ponerse en juego una situación sanitaria. Ahí es posible reglamentar y legislar al respecto. Por otro lado, el contexto sanitario está. Entonces, ¿cuál es el mensaje más allá de todo lo que podamos llegar a discutir desde el punto de vista formal?. El mensaje es que hay diferentes tipos de reuniones o aglomeraciones que pueden generar un alto nivel de riesgo de contraer el virus. ¿Qué es lo que nos preocupa? Combatir el virus. Esto en definitiva es una herramienta que le permite al gobierno un monitoreo a efectos de tener posibilidad de actuación en diferentes reuniones que puedan comprometer la salud de todos", agregó.

Lema explicó que no puede decir "cómo se instrumentaría", pero subrayó: "Lo que sí puedo decir con absoluta tranquilidad es que es momentáneo y que se va a dar todas las garantías como en cualquier caso".



"Sobre el contenido no puedo pronunciar al respecto, porque aún no entró al Parlamento y son temas sensibles que generan mucha expectativa", detalló.

Por otra parte, consultado sobre los cuestionamientos del Frente Amplio por las medidas que anunció el gobierno, contestó: "Está bien que la oposición quiera conocer y se pronuncie al respecto".