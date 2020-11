Larrañaga dijo que "no hubo cambio de metodología" tras cuestionamiento a cifras de delitos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo este lunes en rueda de prensa que "no hubo ningún cambio de metodología" en las estadísticas de las cifras de delitos. Además, dijo: "Los delincuentes no hicieron cuarentena. Utilizaron tapaboca exclusivamente para ocultar sus rostros al momento de cometer delitos".

El senador del Frente Amplio, Charles Carrera, comentó este lunes que "hay una duda razonable" sobre la cantidad de delitos. A su vez, apuntó que hay que analizar estos número bajo "un efecto pandemia". "En el mundo los delitos han bajado y en el Uruguay esa consecuencia se vio. Hay menos actividades en los espectáculos públicos, no hay fútbol y hay menos gente en la calle", remarcó.

Larrañaga señaló este lunes que en los primeros ocho meses del año hay más personas privadas de libertad en comparación al mismo periodo del 2019. "Actividad delictual hubo y mayor", agregó.



El Ministerio del Interior informó que en el acumulado marzo - octubre de este año los homicidios descendieron un 14,4% (en la comparación interanual), las rapiñas un 9,24%, los hurtos un 19,03% y las denuncias por violencia doméstica un 2,38% en comparación al mismo periodo de 2019. El único delito que subió fue el abigeato, un 6,48%.



El legislador blanco Gustavo Penadés también le respondió a Carrera. "Cuando eran gobierno los números servían, ¿ahora no sirven? No me parece muy serio el razonamiento", comentó y agregó: "No me sirve que los criterios cambien si a uno le toca ser gobierno u oposición".