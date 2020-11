Carrera y Penadés chocaron por las cifras de delitos que dio el Ministerio del Interior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador frenteamplista Charles Carrera se refirió a las cifras que difundió el Ministerio del Interior sobre el descenso de homicidios, hurtos, rapiñas y violencia doméstica durante los primeros ocho meses de gestión de Jorge Larrañaga y dijo que maneja un número "diferente" en cuanto a los homicidios. Ante esto, el legislador blanco Gustavo Penadés planteó: "Cuando eran gobierno los números servían, ¿ahora no sirven?"

"A nosotros los que nos llama la atención es que hay una duda razonable por parte nuestra que los delitos de homicidios que comunican ustedes, los periodistas, es diferente a la cifra que surge del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Eso a nosotros nos llama la atención. Nosotros tenemos contratada una auditoría de medios, que es Global News, que nos reporta la información de todos los delitos que ocurren y son publicados a nivel nacional y allí existe una diferencia en el número de homicidios, que es el principal delito que nos preocupa", explicó Carrera.

Los datos, que fueron divulgados por la cartera y comparados con el mismo período del año pasado, muestran que en relación con los homicidios se dio una reducción del 14,40%, las rapiñas un 9,24%, los hurtos un 19,03% y las denuncias por violencia doméstica un 2,38%. El único delito que incrementó fue el abigeato con el 6,48%.

Además, Carrera dijo que hay que analizar estos número bajo "un efecto pandemia". "En el mundo los delitos han bajado y en el Uruguay esa consecuencia se vio. Hay menos actividades en los espectáculos públicos, no hay fútbol y hay menos gente en la calle. El delito contra la propiedad bajó en Argentina, bajó en Chile y bajó en muchos países", remarcó.

Por su parte, consultado ante esta posición del legislador frenteamplista, Penadés dijo: "Cuando eran gobierno los números servían, ¿ahora no sirven? No me parece muy serio el razonamiento".



"No me sirve que los criterios cambien si a uno le toca ser gobierno u oposición", agregó.

Asimismo indicó que la oposición tendrá "la instancia de la interpelación, una vez que la planteen, para poder analizar y discutir esos temas".



El 20 de noviembre se votará una moción para interpelar a Larrañaga, según dijeron a El País fuentes de la bancada. Tras esto se deberá citar al ministro, por lo cual se calcula que la instancia tendrá lugar dos semanas después.