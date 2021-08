Lacalle Pou celebra en Florida el 196° aniversario del Día de la Independencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio de tres manifestaciones entre antivacunas, funcionarios de la Salud y trabajadores públicos Luis Lacalle Pou llegó este miércoles a Florida junto a todo el gabinete para celebrar los 196 años de la Declaratoria de la Independencia, que se realizará en la Piedra Alta de Florida.

La gente que acompaña el acto duplicó el volumen respecto del año pasado, pero en varios lugares El País verificó la existencia de puntos blancos en el piso para marcar la distancia entre personas y mantener el protocolo.

Una cadena humana separaba a los manifestantes de las autoridades, pero al arribar Lacalle, el presidente se acercó a los funcionarios de la salud, encabezados por el dirigente Martín Pereira, y recibió una carta tras un intercambio de palabras. "Sabés que soy tierno hasta para llorar…. Pero hay cosas que no se dicen", le dijo Lacalle Pou a Pereira, quien respondió que era "con respeto" la movilización. "Vos sí, pero alguno de atrás no, tratemos de no dar manija". Pereira prometió respeto y le entregó finalmente la carta.

Lacalle también dedicó unos minutos junto a su esposa Lorena Ponce de León a firmar autógrafos y a sacarse fotos con algunos presentes que lo requerían mientras de fondo se escuchaban los gritos de manifestantes antivacunas de "No al pase verde" y "vende patria".

El presidente colocará una cápsula del tiempo junto al monolito que conmemora la fundación de la Villa de San Fernando de la Florida.

Esa cápsula contendrá dibujos y pensamientos de diferentes niños que asisten a las escuelas de Florida, y también del personal de la salud del departamento. La idea principal es que puedan plasmar lo que vivieron y sintieron durante la pandemia.



“Lo que he visto es mucho color, muchas manos unidas, mucha alegría y mucha esperanza. Es lo que más me llamó la atención y lo que más me agradó. Los niños están esperanzados por la superación de la pandemia”, dijo a El País el director del Museo Histórico Municipal de Florida y además creador de esta idea, Guillermo Montaño.

La cápsula guardará, además, un mensaje del intendente, Guillermo López, del presidente de la Junta Departamental de Florida. Se invitó, también, al presidente Luis Lacalle Pou para que envíe un texto y hasta el 4 de agosto se estaba a la espera de su respuesta.



El recipiente donde se guardarán las cartas y los dibujos estará construido de granito. La cápsula va a ser enterrada en la intersección de las calles General Flores y Alejandro Gallinal, en la actual plaza Asamblea de la Florida, donde está ubicado un mojón que recuerda la creación del departamento y las autoridades de ese momento. Ésta se abrirá el 10 de julio de 2031.



Previo a su recorrida el presidente publicó un mensaje en Twitter diciendo: "Independencia. Buscada, lograda, cuidada. Seguimos ese legado".