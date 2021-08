Lacalle sobre fiestas clandestinas: "Hay gente que no entiende"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cientos de jóvenes amontonados en una calle en una fiesta improvisada por la Noche de la Nostalgia. Otros en un descampado. Las redes sociales dejaron en evidencia algunas de las 68 fiestas clandestinas en todo el país en las que intervino el Ministerio del Interior por la Noche de la Nostalgia. "Hay gente que no entiende; hay gente que niega la redondez de la Tierra todavía así que imagínense", dijo el presidente Luis Lacalle Pou al ser consultado hoy al respecto.

De todas formas, planteó que "por suerte es mucha más la gente que en silencio se va a vacunar y es solidaria para con su gente y el resto de los uruguayos y por eso estamos arriba de un 70% con las dos dosis" contra el coronavirus.

Consultado sobre si se refería a los integrantes de los movimientos antivacunas que se encontraban en el acto por la Declaratoria de la Independencia en Florida a la que asistió dijo que no. "Aca hay gente que no comparte y creo que no hay ningún tipo de duda respecto a lo que fue la pandemia y lo que es la vacunación, pero el derecho a manifestarse".

Lacalle Pou dijo que hoy hay "una tranquilidad un poquito mayor en cuanto a la pandemia con otros resultados" y que espera que la noche de la Nostalgia no represente un repunte de casos.



"Esperemos que la noche de ayer se haya desarrollado dentro de los cánones normales y que dentro de los próximos 20 días no tengamos que lamentar un aumento de los casos; si eso no sucede creo que Uruguay con el nivel de vacunación y la tercera dosis va rumbo a encaminarse a una temporada turística bastante abierta y un poco más de libertad, pensando en algún momento en aquello que declaramos el 13 de marzo de la emergencia sanitaria empezar a dejarla de lado".



"Falta tiempo, hay que ver los efectos de la noche de ayer, hay que ver los efectos de la vacunación masiva pero los resultados hasta el momento son bastante auspiciosos; obviamente estamos mirando qué pasa en otros países del mundo", añadió.

El presidente hizo referencia a la vacunación en Uruguay y concluyó que, ahora que está superado el 70% de la población vacunada con dos dosis, el mayor objetivo pasa a ser “la mayor cantidad de terceras dosis” posibles.