Lacalle Pou: sería un "contrasentido" pedir cuarentena obligatoria cuando se apuesta a abrir fronteras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo que sería un "contrasentido" empezar a pedir la cuarentena obligatoria a quienes ingresan desde el exterior del país a pocos meses de que comience la primavera, momento en que se apuesta a abrir las fronteras. “Estuvimos discutiéndolo con el ministro de Salud Pública y la decisión de Presidencia por ahora es mantener como veníamos”, sostuvo el mandatario.

“Estamos pensando sobre la primavera y la posibilidad de que vengan a Uruguay extranjeros con el proceso de vacunación completo, para así darle un poquito de vida a una de las actividades más golpeadas que es el turismo. Sería un contrasentido ahora empezar a pedir la cuarentena”, sostuvo Lacalle en rueda de prensa, luego de recorrer las instalaciones de Reducto, un centro de producción audiovisual que incluye estudios de filmación.



Además, dijo que se considera que “no es necesario por la situación del virus actual y de la protección que tiene la gran mayoría de uruguayos que optaron por vacunarse”.



Actualmente, a los que ingresan con test PCR negativo y vacunados se les recomienda el aislamiento y solo se obliga a hacer un test PCR al séptimo día -o hacer cuarentena de 14 días en caso de no querer someterse al segundo test.



Al ser consultado sobre si la reciente llegada de la variante Delta al país generaría cambios en la decisión de abrir las fronteras en primavera, Lacalle dijo que “en principio” no retrasa medidas del gobierno. “Vamos caminando muy despacio”, sostuvo.

Por otra parte, el presidente fue consultado sobre la Ley que prohíbe las aglomeraciones, que dejará de regir este miércoles 21, y dijo: “que se opte por no mandar al Parlamento (una nuevo proyecto de Ley) no significa que de un día para el otro esté todo bien”.



“Venimos mejor, no hay que bajar la guardia, no hay que relajarse. De a poco se van a abrir actividades. (...) Con cuidado, con responsabilidad vamos a poder seguir avanzando", concluyó.