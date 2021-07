En primavera Uruguay empezará a abrir sus fronteras para personas vacunadas, dijo Lacalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Como uno de los sectores más afectados es el turismo, tenemos pensando en primavera abrir las fronteras para algunas personas que estén inmunizadas", afirmó el presidente Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa este domingo durante el acto de conmemoración del 113º aniversario del Hospital Militar.



"No tomen al pie de la letra que se va a abrir en primavera, estamos pensando con ese horizonte, tenemos la obligación de anticiparnos", explicó Lacalle.



Sobre la vacunación, el presidente dijo que "sigo sosteniendo que no debe ser obligatoria. Hay una política por parte del gobierno de ir hacia las personas que no han asistido a vacunarse, pero mayoritariamente los uruguayos se van a vacunar", afirmó.



Consultado por el debate por los artículos de Ley de Urgente Consideración (LUC) que se pretenden derogar por referéndum, Lacalle afirmó que "si las firmas llegan debatiremos, pero estamos convencidos de que es una buena ley que no ha causado efectos negativos". Además, dijo que los partidos de la coalición de gobierno se volcarán a defender la ley.

Lacalle fue consultado también sobre el suicidio del futbolista Williams Martínez, ocurrido este sábado. "Durante esta pandemia se agravaron los estados de depresión y soledad, hay gente que necesita de la comunidad y de sus seres cercanos. Creo que esta campaña de sensibilización en redes sociales (del MSP) es una buena cosa que nos tiene que poner a todos en alerta", concluyó el presidente.