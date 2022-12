Lacalle Pou le aceptó la renuncia a Carolina Ache, pero le reiteró su respaldo personal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, reiteró esta tarde su respaldo a Carolina Ache, que renunció más temprano a su cargo como subsecretaria de Relaciones Exteriores.



Ache estaba siendo cuestionada en los últimos días por su eventual participación en el proceso de entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset, cuando este se encontraba detenido en Emiratos Árabes Unidos.



El presidente se encontraba esta tarde en el acto de inauguración del aeropuerto de Carmelo cuando trascendió la noticia de su demisión. “Recién salí, recibí la carta de Carolina, la llamé por teléfono obviamente y tenía algún mensaje de parte de un sector o dirigente del Partido Colorado sobre el tema”, aseguró Lacalle Pou.



"Reitero lo mismo que les dije el otro día cuando me preguntaron sobre el apoyo o no a Carolina Ache. Yo hice cinco puntos, los cuatro primeros se referían a esta situación. Quizá ahora es llover sobre mojado, pero (…) mis declaraciones de respaldo a su actuación no variaron con respecto a lo que dije el otro (día)", resaltó.

Las declaraciones a las que hace referencia sucedieron el pasado martes. Entonces, el mandatario había afirmado que chats que trascendieron entre Ache y el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, no tenían que ver con el otorgamiento del pasaporte de Marset y que no hubo ocultamiento



En la rueda de prensa de este lunes, Lacalle Pou también fue consultado respecto a si cambió su opinión sobre el tema tras un informe del Ministerio del Interior, que atribuye la responsabilidad de la emisión del pasaporte de Marset a Cancillería. “No varió porque no tenía elementos desde aquel momento hasta ahora para cambiar de opinión”, definió.



También adelantó que se le propuso un nombre para ocupar el puesto de Ache, que se respetará la cuota política del Partido Colorado y que la definición del nuevo subsecretario llevará “un ratito”.