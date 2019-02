Lacalle Pou quiere cambios en los Consejos de Salarios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato presidencial nacionalista Luis Lacalle Pou se mostró partidario de flexibilizar los consejos de salarios y adaptarlos al mundo que se vive. Anunció que si llega al gobierno cambiará la cultura del conflicto por la cultura de la cooperación.

“Lo dice la OIT, no lo dice el Partido Nacional ni quien habla, en cuanto a que la ocupación no es una extensión del derecho a huelga. La mayoría de los partidos de oposición entiende eso” explicó a El País, el legislador en el marco de una gira por cinco pequeñas comunidades de Río Negro.

El tema también había sido abordado pocas horas antes, en su visita a Mercedes. Recordó que en las anteriores elecciones nacionales, manifestó la necesidad de hacer modificaciones para que los Consejos de Salarios subsistan, algo que “algunos sindicalistas modernos que están viendo la jugada comparten”. En su opinión “no parece lógico mantener un Consejo de Salarios en igualdad de condiciones geográficas. No es lo mismo trabajar en un supermercado en Montevideo que en Santa Catalina, hacerlo en cualquier punto del interior del país. Hay que establecer, explicó, un mecanismo tripartito que en caso de duda, como nos enseñaron cuando estudiamos Derecho, fallar a favor del obrero, que es la parte más débil pero también terminar con la política de conflicto” señaló.

“Hay que cambiar la cultura del conflicto por la cultura de la cooperación. Seguir pensando empleado contra empleador es no entender el funcionamiento del país, el día que se terminen los empleadores se terminan los empleados, el día que los empleados no puedan trabajar en buenas condiciones se terminan los emprendimientos, entonces vamos a la cultura de la cooperación. ¿Qué es eso? Que el empresario gane plata y que el trabajador esté en buenas condiciones y gane más”.

Para Lacalle Pou actualmente existen dos dramas: “el desempleo que está creciendo y el costo de vida. Muchas veces no da con lo que la gente gana para llegar a fin de mes, por lo tanto en esos dos temas tenemos que trabajar. Todo el resto es basado en actitudes de conflicto que me parece no le hacen bien a nadie”.

Lacalle Pou viene recorriendo el interior profundo en su campaña electoral. Foto: Daniel Rojas

Entiende que la pérdida de empleo se genera por dos razones: “Falta de inversión y al mismo tiempo por una revolución tecnológica que está llegando. Ahora, si eso no nos ayuda a estar un escalón arriba y trabajar en cooperación, nos miraremos, apretaremos los dientes, tendremos peores o mejores relaciones, pero no vamos a mejorar las condiciones para ninguna de las dos partes. Yo creo que en el país nadie quiere eso” explicó a El País.

Gira

El líder del sector Todos, llegó puntualmente 9.30 de la mañana a Grecco, población de poco más de 700 habitantes ubicada unos 40 kilómetros al este de Young. Su presencia logró reunir a medio centenar de vecinos que a pesar de ser martes por la mañana, llegaron a la plaza del pueblo a escucharlo y plantear sus problemas de trabajo o como el hecho de que hace tres días están sin comunicación telefónica. Algunos veteranos le recordaron las visitas que hacia su padre, el expresidente Luis Alberto Laca-lle, a quien reconocieron como un político “de raza”, que no solo llegaba pueblo por pueblo, sino además recordaba a los lugareños por nombres y apodos.

“Venimos a conversar y recibir información de cómo afectan las políticas nacionales, la producción y el desempleo que ha crecido, lo que se nota claramente e el interior. Cuándo cede el campo, estos pueblos lo sufren” dijo el precandidato.

Luego, Lacalle Pou siguió hacia Sarandí de Navarro, el pueblo más alejado de la capital departamental. Está ubicado a 200 kilómetros de Fray Bentos, y por cercanía, su vida está más ligada a Paso de los Toros, en el vecino departamento de Tacuarembó. El legislador tenía presente que en su gira anterior, llegó al pueblo de 200 habitantes “justo el día en que estaba cerrando el Juzgado de Paz”. La dependencia del poder Judicial cumplía un rol neurálgico en un lugar donde todo queda lejos.

“Acá estamos sin luz hace dos días. Se corta cuando hay tormenta y cuando no hay también. La UTE se toma su tiempo en venir a arreglarla, en parte porque somos el último orejón del tarro” se quejó una vecina.

Tras descubrir la existencia de un amigo en común, un hombre de boina le pidió hacer algo para dejar sin efecto la ley de inclusión financiera. “Nosotros votamos en contra y ya hay una iniciativa (recolección de firmas) en ese sentido” indicó. “Lo ideal sería que la gente tenga la libertad de optar” respondió el senador blanco.

El precandidato continúa con su recorrida por el interior. Foto: Daniel Rojas

Tras las internas decidirá si apoya reforma constitucional

Si gana la interna, Luis Lacalle Pou decidirá con su compañero de fórmula el apoyo al plebiscito constitucional por seguridad. “Lo primero, ayer (lunes) cuando Jorge presentó las firmas, me fui hasta el despacho a felicitarlo, hay que reconocer el esfuerzo que hizo. Segundo, claramente con el número de firmas se demuestra una reacción popular con respecto a la seguridad pública. Es un mensaje que todos tenemos que escuchar, opinó el legislador. ¿Cuándo decidirá si acompaña el plebiscito? “Primero, está la interna de por medio, segundo, será una decisión partidaria de la fórmula y tercero, a priori, acá alrededor tuyo hay compañeros que firmaron, otros que no firmaron. Esto es democracia directa con total libertad de que el gobierno que viene tenga o no, distintas herramientas para combatir la inseguridad”.

Respecto de la posición del gobierno frente a la crisis de Venezuela el precandidato, sostuvo que está “atado de pies y manos por negocios que se hicieron al calor del poder por gente cercana al gobierno”. “Toda la comunidad internacional está reconociendo a Guaidó y nosotros todavía seguimos atados de pies y manos. Lo hemos dicho en el Parlamento y en la Justicia Penal, estamos atados de pies y manos por otro tipo de cosas, por conveniencia y porque alguna gente cercana al gobierno, al calor del poder, hizo negocios con el régimen de Maduro, se benefició y eso está atando a todo el pueblo” consideró.