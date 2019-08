Lacalle Pou propone cambiar custodias en casos de violencia doméstica y asignarla a los agresores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, llegó a Treinta y Tres para cerrar su primera semana de la campaña de cara a las elecciones a octubre. En la conferencia de prensa con los periodistas locales el blanco fue consultado sobre cómo se posiciona en un eventual gobierno para reducir los casos de violencia doméstica.

Lacalle Pou sostuvo que el tema es prioritario. Específicamente sobre las medidas de protección a las victimas, manifestó la necesidad de corregir el sistema de custodias.



“No me queda claro que quien deba ser custodiado sea la victima”, dijo y comentó una anécdota vivida en un acto político suyo pasado. Allí le asombró que había dos policías en la puerta y desde su equipo le comentaron que se debía porque una mujer que había sufrido violencia doméstica había llegado para escucharlo y estaba siendo custodiada.

El blanco dijo que el sistema tal como está planteado hoy limita las libertades de la víctima y es necesario darlo vuelta. “Hay que vigilar al victimario, no a la victima. Vigilemos al que amenaza y no al amenazado”, comentó el candidato blanco.



Lacalle Pou aclaró a El País que la modificación se puede hacer a través de un decreto.



La candidata a vice de los blancos, Beatriz Argimón, remarcó la necesidad de trabajar con políticas más activas de concientización y dijo que un gobierno blanco será muy enfático en combatir los casos de violencia y violaciones a los menores.



“En los temas de la violencia a los niños y niñas somos im-pla-claves”, remarcó la candidata a vice Argimón.



El viernes por la tarde cuestionó un fallo de la Justicia vinculado con un caso de violación a menores. La dirigente se mostró molesta con la decisión de la Justicia sobre el caso que involucra a dos funcionarios de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) fueron imputados por abusar sexualmente de una adolescente de 17 años el pasado 20 de julio.



La Justicia dispuso prisión domiciliaria para ambos por 24 horas y la prohibición de acercamiento a la víctima y testigos por un radio no menor a 500 metros, informó Alternativa Durazno. Pero los habilitó a salidas para trabajar.



La candidata a vice por el Partido Nacional explicó que son respetuosos de la Justicia y la separación de poderes, pero que tiene el derecho como ciudadana a criticar las cosas que no ve bien.



“Si nosotros –a un alguien que viola a un niño o niña– le permitimos quedarse en su casa y salir a trabajar, ¿qué mensaje estamos enviando? Estamos dando el nivel de repudio a ese delito? Nosotros en este tema nos parece que tenemos que ser inflexibles”, dijo Argimón al ser consultada por El País.