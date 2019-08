Argimón cuestionó a la Justicia por fallo ante presunta violación de dos militares de la FAU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A Beatriz Argimón, candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, el tema la movilizó desde temprano. Leyó los artículos de prensa en su celular y comentó indignada con sus compañeros blancos en el desayuno.

Por eso en el acto con los militantes que se acercaron al local partidario disparó: "Esto lo digo a título personal, pero lo he hablado con compañeros: No puede ser que cuando violan a una adolescente un fiscal pide que quienes hicieron esa violación tienen prisión domiciliaria. ¿De qué estamos hablando?", dijo.

La dirigente se mostró molesta con la decisión de la Justicia a quien no temió cuestionar. Para Argimón se trata de un tema especialmente sensible que no puede tener dos lecturas: "También nos preocupa la violencia qué hay adentro de nuestras familias. Es muy importante en nuestra agenda".

El jueves, dos funcionarios de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) fueron imputados por abusar sexualmente de una adolescente de 17 años el pasado 20 de julio. La Justicia dispuso prisión domiciliaria para ambos por 24 horas y la prohibición de acercamiento a la víctima y testigos por un radio no menor a 500 metros, informó Alternativa Durazno.

Los hombres, de 41 y 36 años, fueron imputados por delitos de violencia privada, de abuso sexual especialmente agravado y de lesiones personales.

Los hechos:

El 20 de julio al mediodía, la joven había acordado una cita con uno de estos hombres al cual había conocido la noche anterior en una salida grupal. En dicha reunión, se encontraban las dos personas posteriormente imputadas.

Según el relato consignado por la fiscal, la chica se subió al auto de este hombre y allí notó que también estaba su compañero. Le llamó la atención, pero el conductor que lo iba a dejar en su casa. Sin embargo, eso no ocurrió y el viaje tuvo como destino un descampado en las afueras de la ciudad.

Allí, la obligaron a consumir cocaína e insistieron para que tuviera relaciones con ambos. La joven intentó escapar, pero ellos la retuvieron. En el forcejeo, se golpeó y perdió el conocimiento. La joven fue hallada desnuda y golpeada.

Los hombres continúan yendo a trabajar a la Brigada Aérea 2, en la localidad de Santa Bernardina, hasta que se cierre el proceso judicial.