Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez se acusan de "faltar a la palabra"

Estuvieron en la misma ciudad pero no se cruzaron. Al menos físicamente. Sí lo hicieron en sus discursos. El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, y su competidor del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, coincidieron en Durazno a 14 días de las elecciones. Los dos aspirantes a la banda presidencial intensificaron sus críticas e intercambian acusaciones en la recta final de la campaña electoral.

¿Quién cumple con lo que dice? Así se planta el candidato del Partido Nacional al cuestionar las promesas no cumplidas durante los 15 años de gobiernos frenteamplistas.

¿Quién cumple con la forma de hacer campaña? Así se planta el candidato del Frente Amplio esgrimiendo que el blanco está faltando a la verdad porque cambió su estrategia a un tono más agresivo.



El frío del lunes en Durazno tomó desprevenidos a los integrantes de los comandos de campaña, a periodistas y a militantes. La temperatura bajó radicalmente en la penúltima semana de campaña. “¿Se suspende la caravana?”, preguntó un periodista a uno de los integrantes del equipo de Lacalle Pou. “De ninguna manera. Se hace y va a ser más grande que la de ellos”, respondió con una sonrisa.



“¿Sabes si se van a cruzar en algún momento?”, consultó la periodista a uno de los organizadores del Frente Amplio de Durazno. “No está planteado”, respondió con seguridad.



Es que desde temprano los dirigentes locales de ambos partidos políticos intercambiaron llamadas y mensajes de WhatsApp para afinar los recorridos y evitar generar encontronazos que desencadenen problemas.

Daniel Martínez

El candidato del FA organizó su caravana más temprano. Arrancó sobre las cinco de la tarde, luego una conferencia de prensa y acto en el club deportivo Wanderers.



Al terminar toda su actividad en Durazno y seguir la campaña rumbo a Florida, Lacalle Pou todavía no había empezado su acto.

Los candidatos vienen protagonizado una escalada de cuestionamientos que tuvo su punto más alto con la divulgación de un video donde el Partido Nacional enumera todas las inversiones que fracasaron en los gobiernos del Frente Amplio, entre ellas Aratirí, el puerto de aguas profundas y el “Tren de los Pueblos Libre”.

El spot finaliza parafraseando una consigna de Martínez: “Hechos, no palabras”.



Consultado por El País, el candidato oficialista respondió entre risas: “No patenté la frase, así que tiene derecho”.

Para Martínez, “la positiva” fue solo una consigna electoral y Lacalle Pou únicamente “busca atacar”. “Por nuestro lado, poco ataque y mucha propuesta”, se defendió.



“Anda circulando por ahí una entrevista a Luis Lacalle en la cual dice que si uno cambia por razones electorales, le está mintiendo a la población. Pregunto no más: ¿qué pasó? Antes era todo por la positiva”, dijo.

Como ya lo había hecho en Maldonado, Martínez criticó el “silencio de los asesores” del nacionalista, en tanto su eventual ministro del Interior, Gustavo Leal, cargó toda su ironía al decir que Lacalle Pou “adelantó la veda electoral”. A lo que Martínez agregó: “Creo que Lacalle está siendo interpretólogo de cada cosa que decimos nosotros”.



Martínez salió al cruce de la ley de urgente consideración que Lacalle Pou impulsará en caso de alcanzar la Presidencia. Esta ley, dijo, tendrá entre 300 y 500 artículos “de muy variados temas de los cuales algunos de por sí son discutibles”.



El frenteamplista se mostró preocupado por el hecho de que un militante con la bandera del Partido Nacional tomara a golpes a su ómnibus en el centro de Montevideo, cuando no estaba él dentro del vehículo pero descartó que Lacalle tuviera relación con este hecho.



Luis Lacalle Pou

La caravana de Lacalle Pou recibió aplausos de dos clubes del Partido Colorado. En el más cercano al estrado los dirigentes se acercaron a saludarlo cuando pasó la camioneta.

Del Frente se cruzó solo con dos personas con bandera roja, azul y blanca. El primero lo insultó haciendo un gesto con su mano. La segunda, una señora con su hija, lo saludó con la bandera de Otorgués y recibió el aplauso de Lacalle Pou.

Antes de arrancar el acto Lacalle Pou dedicó unos minutos a los medios de prensa. “Hace quince minutos que no miro Twitter así que estoy preparado para las sorpresas”, comentó.



Pero Lacalle Pou sabía bien por dónde venían las preguntas. Como también sabía bien que el frenteamplista iba a criticar su spot publicitario. Lacalle Pou redobló la apuesta.

“Pero nunca dijo que no fuera cierto el spot, ¿no?”, preguntó al referirse a Martínez. “Seguro que no opinó sobre el contenido del spot, sobre el tendal que dejó el Frente Amplio en estos años, porque en realidad nosotros lo que hicimos fue repasar emprendimientos fracasados que le costó mucho dinero a los uruguayos”, disparó luego.



Y lo mismo hizo arriba del escenario. Frente al público que se acercó dijo que en campaña electoral era importante hablar de la palabra, y de analizar si luego cuando se llega al gobierno, se cumple lo prometido.



Lacalle Pou afirmó su voz -y casi gritando- dijo que cinco años atrás el Frente le mintió a la gente. “Los hechos confirman que faltan a la palabra”, remarcó.

La polémica por los asesores

Desde el Frente Amplio se ha criticado al Partido Nacional y se señala que el candidato blanco Luis Lacalle Pou decidió sacar de escena a sus asesores técnicos. En las últimas semanas, Azucena Arbeleche -a quien Lacalle Pou designará como ministra de Economía si es presidente- había generado polémica por declaraciones vinculadas a las empresas internacionales calificadoras de deuda.



Lacalle Pou fue consultado respecto a si existe una “mordaza” sobre los técnicos del Partido Nacional, en alusión a dichos de Ramón Méndez. “No, para nada”, afirmó el candidato. “En estos tiempos que corren la fórmula cobra un poquito de relevancia y los técnicos no tanto, pero están todos recorriendo, todos dando entrevistas, y además otra cosa: estamos muy orgullosos de nuestros equipos técnicos, no tuvimos que salir a manotearlos unos meses antes. Es más, es gente que se viene preparando desde hace cinco años, no son los padres del fracaso como los técnicos de Daniel Martínez”, apuntó Lacalle. Méndez había dicho el viernes que “hay una mordaza a los asesores” y que “es una cosa nunca vista”.