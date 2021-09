Lacalle Pou: "Hay que dialogar, comprender los reclamos, pero no se puede trancar el país"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou estuvo en Salto este jueves para participar de la inauguración del Centro PYME del departamento y como se esperaba en la previa, hubo varios reclamos -y algunos insultos- de opositores a la Ley de Urgente Consideración, además de representantes de ollas y merenderos de Salto, del sindicato de la construcción, de personas que viven o trabajan en Concordia y piden poder cruzar, entre otros.

En varios momentos de su discurso, Lacalle Pou fue interrumpido por gritos y reclamos de los presentes y les respondió: “Cuando yo termine los voy a escuchar a todos, voy a cruzar y los voy a escuchar a todos, como hago en todos los lugares”.



El presidente les dijo a los presentes que estaban en todo su derecho de reclamar, “con respeto”, y que le gusta que sea así, porque eso es el Uruguay: “acá están los que vienen a saludar, a pedir y los que se vienen a quejar. Y eso es el Uruguay”.



“Pero también es muy importante, no solo lo que se dice, sino cómo se dice. Este gobierno no escucha más a los que gritan, escucha más a los que tienen razón y la verdad no tiene volumen”, agregó.

El mandatario recordó que el país está saliendo de la pandemia y refirió al esfuerzo que han hecho varios sectores, como el de la salud y el sistema educativo. Y en ese sentido, enfatizó: “En esta salida de la pandemia, mucha gente está haciendo uso del derecho legítimo a la huelga y el paro, pero mucha gente va a ser defendida por el gobierno: la que quiere trabajar, no hacer huelga y no hacer paro”.



El mandatario unió la realidad salteña, de recuperación en el sector citrícola, al paro que se realizó en el puerto durante 72 horas (y que finalizó este mediodía), que “frenó el país”, y afirmó: “Por más esfuerzo que se haga en Salto, si los barcos no pueden salir con los cítricos, no vale la pena el que está agachando el lomo acá”.



“El país quiere trabajar y nosotros vamos a respaldar al que quiere trabajar legítimamente”, remarcó Lacalle Pou y agregó: “Hay que dialogar, comprender los reclamos, pero no se puede trancar el país”.

“Cuando el mundo todo está pidiendo que vengan barcos porque están escaseando, a todos nos rompió el alma ver barcos que se van sin hacer la carga y descarga. Entiendo el reclamo, pero no nos parece lógico en este momento del país que se frene el lugar más importante de salida que tiene nuestro trabajo y nuestra mercadería”, agregó.



Acuerdo con Katoen Natie: "Estoy muy tranquilo con lo que se hizo"

Por otra parte, consultado sobre su tuit de respaldo a los jerarcas que están mencionados en la denuncia penal que presentó el Frente Amplio por el acuerdo entre el gobierno y la empresa Katoen Natie, el presidente dijo: “La gente que trabajó en ese tema merece toda mi confianza, en todos los pasos de la negociación yo estuve al tanto”.



Recordó además que, en el día de su asunción dijo que “si se consideraba que había un error, no miraran para el costado”, porque él “era el último responsable”. “Ante el hecho de que los legisladores del FA entienden que hay lugar a una denuncia, decir que esos funcionarios denunciados trabajaron bajo mi supervisión y es mi responsabilidad”, enfatizó.



Lacalle Pou afirmó además que si Fiscalía entiende necesario consultarlo, está dispuesto. “Por supuesto, estoy muy tranquilo con lo que se hizo e insisto: tienen todo el respaldo del presidente de la república los funcionarios”, agregó.