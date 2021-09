Finalizó el paro en el puerto de Montevideo; esta tarde se reúnen las partes para destrabar conflicto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El paro de 72 horas del Sindicato Único de Portuarios y Afines (Supra) en el puerto de Montevideo llegó a su fin este mediodía, pero "el problema sigue sobre la mesa", dijo a El País Álvaro Reinaldo, dirigente del sindicato. Esta tarde se reunirán con la empresa Katoen Natie y el Ministerio de Trabajo para intentar destrabar el conflicto.

"Avances no hubo", dijo Reinaldo y explicó que el paro se levantó porque se cumplieron las 72 horas anunciadas.



Sindicato y empresa no alcanzaron un acuerdo respecto a los jornales asegurados (días de trabajo que los trabajadores tienen seguros por mes), que es el centro del conflicto. Esperan que esta tarde, en la tripartita, se pueda avanzar en ese sentido.



Consultado respecto a una eventual nueva paralización del puerto en caso de que no haya acuerdo, Reinaldo dijo que harán todo lo posible para que eso no suceda. De todos modos, esperan a ver cuáles son las propuestas de la empresa y del Ministerio de Trabajo.



Este paro "ha generado una afectación importante en el comercio exterior", dijo por su parte Juan Curbelo, presidente de la Administración Nacional de Puertos, minutos después de que se levantaran las medidas.

En entrevista con Subrayado (Canal 10), el jerarca dijo que se están haciendo las indicaciones necesarias a cada sector del puerto para reorganizar el ingreso y egreso del puerto y así retomar la actividad en forma fluida.



"Esta es una mala señal y esperamos que no vuelva a suceder. Entendemos las reivindicaciones, obviamente que tiene que haber diálogo y compromiso, pero estas medidas tan largas generan una enorme distorsión y un daño muy grande en la economía nacional", agregó.



Curbelo explicó que las medidas afectaron la cadena logística y el posicionamiento del puerto de Montevideo. "En los próximos días esperamos que se vaya retomando una cierta normalidad, pero entendiendo que el daño se hizo y hay muchos productos que no van a llegar en tiempo y forma", sostuvo.