Mieres: paro en el puerto tiene "condimento político; hay que ser muy ingenuo para no darse cuenta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, consideró que la paralización gremial de actividades en el puerto tiene "sin dudas" un "condimento político" y consideró que "hay que ser muy ingenuo para no darse cuenta".

"Yo creo que, en general, toda esta conflictividad de estos tiempos puede tener vinculaciones con estrategias de un movimiento sindical que ha levantado banderas contra el gobierno", expresó el jerarca en diálogo con Informativo Sarandí.



Mieres aseguró que "basta escuchar las proclamas y los contenidos de las movilizaciones" para notar que "hay un planteo que va más allá de lo gremial, cuestionando el acuerdo alcanzado entre el gobierno y TCP", expresó.



"Hay otro tema, que lo hemos trabajado y vamos a seguir avanzando, que es la incertidumbre sobre los puestos de trabajo en la nueva configuración del puerto. Pero en ese sentido todas las conversaciones que hemos tenido van en la línea de que hay un proceso de reestructura, que no va a ser inmediato ni de dimensiones de gran magnitud en el corto plazo, y que hay toda la voluntad de acompañarlo con medidas que aseguren la continuidad de los puestos de trabajo, o sea que ese no es el motivo de esta paralización", dijo.



De todas maneras, el ministro opinó que "ha habido avances" en las negociaciones y aseguró que ahora "hay que seguir conversando" porque "obviamente estas medidas no pueden continuar", indicó.



"A nosotros nos corresponde como Ministerio de Trabajo encarar cada conflicto y resolverlo en base a lo que son los contenidos completos de ese conflicto", expresó.



Consultado sobre si considera que las movilizaciones se dan siguiendo los planteos del Frente Amplio y el Pit-Cnt, Mieres aseguró que si bien no cree "en teorías conspirativas", sí considera que "hay posiciones políticas que van en línea con el cuestionamiento totalmente injusto al gobierno y además equivocado para el país".



El gremio del puerto de Montevideo paralizó la actividad el lunes por 72 horas, lo que ha afectado, entre otras cosas, la operativa de Katoen Natie y Montecon. Y a pesar de las largas negociaciones de ayer no se alcanzó un entendimiento para levantar las medidas.



El subsecretario de Trabajo, Mario Arizti, dijo a El País que tanto en UPM como en el puerto los sindicatos adoptaron medidas de lucha “radicales”, “excesivas” de manera temprana.