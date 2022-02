Lacalle Pou en Expo Dubái: "Queremos que vayan a nuestro país a invertir"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou brindó un discurso este lunes en la Expo Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde envió un claro mensaje a las autoridades de la potencia del Medio Oriente en el Día de Uruguay en la expo universal: "Uruguay está dispuesto a ofrecerle al mundo los elementos necesarios para ser libre, porque no se es libre si no tiene alimentos, relaciones pacíficas, capacidad de crear tecnología de punta o de trasladarse".

"Queremos que vayan a nuestro país a invertir, que tengan la posibilidad de ser propietarios, socios, accionistas, de la generación de los alimentos", enfatizó el presidente en esa línea.

Lacalle Pou remarcó que Uruguay "tiene para ofrecerle al mundo estabilidad" de "100 años para atrás, pero sobre todo 100 años por delante". Consideró que el próximo presidente que exponga en una expo universal "va a poder hablar de la libertad casi en el mismo sentido".

Luis Lacalle Pou brindó discurso en Expo Dubái. Foto: Presidencia

Tras las reuniones con altas autoridades e influyentes grupos empresariales, el mandatario resaltó uno de los "pilares" del país: "En este mundo tan turbulento, nuestro país asegura los contratos, las leyes, la institucionalidad, y por sobre todas las cosas la paz". Esto bajo sobre el eje de la salud y la seguridad alimentaria



Sobre el primer aspecto, lo planteó en tres fases: "La salud humana, animal y del medio ambiente". Considerando que el componente ambiental de los países está "íntimamente vinculado con el componente económico". En ese aspecto, indicó que Uruguay "ha hecho punta en temas ambientales y tiene un compromiso muy grande".



Sobre la seguridad alimentaria planteó que "no es solo la capacidad de obtener bienes necesarios, en el momento necesario; no solo la capacidad de recurrir a mercados". Recordó unas palabras que tuvo con el jeque este domingo durante su encuentro: "En nombre de mi país, me atreví a decirle que no necesitábamos apoyos, necesitamos socios".



Sobre este aspecto, si bien dijo que la distancia "parece mucha" entre los países, "es la misma que tienen de vuelo con Australia la que tenemos con nuestro país desde aquí".



"Uruguay viene a poner a disposición a sus mejores hombres, mujeres, su mejor tradición histórica pero sobre todo lo que somos nosotros: constructores de presente y soñadores de futuro, que todos los días desde el gobierno tratamos de construir", resaltó frente a ministros uruguayos, su esposa Lorena Ponce de León y altas autoridades emiratíes.

"Nuestro país es una gran Nación"

"Quiero contarle sheikh, señor ministro, que nuestro escudo nacional tiene cuatro elementos. Uno de ellos es el caballo, y en nuestro stand hay una gran foto de un caballo. Nos une muchas veces con los Emiratos Árabes y Dubái. Pero sobre todas las cosas el caballo significa libertad, y para los uruguayos es un bien muy preciado", remarcó el presidente.

MIRA TAMBIÉN Video "Uruguay, tierra de caballos": el video que se presentó en la Expo Dubai

Indicó que es un bien que "muchas veces" se valora "cuando falta". Tras contar que revisó el material audiovisual que el país presentó en la feria, remarcó: "Nos reencontramos con las mejores tradiciones de nuestro país".



"Nuestro país es una gran nación, que tiene un proceso acumulativo de muchísimos años. Siempre tuvo un hilo conductor a través de la historia: la libertad. Como nación primero, pero siempre teniendo al individuo como centro", añadió.

"El sector privado es el que hace un país pujante"

Además, destacó el "gran trabajo" de los funcionarios nacionales que organizaron la presentación de Uruguay en la expo universal, así como a los ministerio de Relaciones Exteriores y Turismo, así como al "empresariado nacional que dejó sus tareas en nuestro país y acompaña esta delegación".



"Una y otra vez repetimos y estamos convencidos de que el sector privado es el que hace un país pujante y lo hace progresar", remarcó.



Valoró que es el gobierno el que tiene que generar "normas claras" para que se pueda "en el correr de los años planificar su actividad y así generar prosperidad".